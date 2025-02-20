Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Jelang Ramadan, Angel Lelga Ingatkan Taubat Lewat Lagu

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |03:28 WIB
Jelang Ramadan, Angel Lelga Ingatkan Taubat Lewat Lagu
Jelang Ramadan, Angel Lelga Ingatkan Taubat Lewat Lagu (Foto: Angel Lelga)
A
A
A

JAKARTA - Menjelang Ramadan, Angel Lelga kembali menunjukkan eksistensinya di industri musik Indonesia dengan merilis single religi berjudul Doa Pintaku. Lagu ini menjadi bukti eksplorasi Angel dalam dunia tarik suara dengan pendekatan yang lebih mendalam dan emosional.

Doa Pintaku diproduksi oleh Angel Lelga Records, dengan Angel Lelga sebagai Executive Producer dan Dea Mirella sebagai Co-Producer. Lagu ini diciptakan serta diaransemen oleh Tengku Shafick, yang juga berperan sebagai gitaris dan music programmer.

Proses rekaman dilakukan di Z One Studio untuk musik dan Backbeat Studio untuk vokal, dengan Reyhan Akil sebagai Music Sound Engineer dan Seno sebagai Vocal Sound Engineer. 

Jelang Ramadan, Angel Lelga Ingatkan Taubat Lewat Lagu
Jelang Ramadan, Angel Lelga Ingatkan Taubat Lewat Lagu

Ayu Purnamasari turut berperan sebagai Vocal Director sekaligus mengisi backing vocal. Sementara itu, Anggi Anggoro bertanggung jawab dalam proses mixing dan editing, sedangkan mastering dilakukan di Roomworks Studio.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/05/14/205/1388213/terheboh-mantan-istri-samuel-rizal-ribut-dengan-angel-lelga-n8sXPAGKfr.jpg
TERHEBOH: Mantan Istri Samuel Rizal Ribut dengan Angel Lelga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/09/08/205/1210555/jadi-ratu-dendang-dangdut-angel-lelga-upayakan-tetap-berwibawa-Kt8bwrODLj.jpg
Jadi Ratu Dendang Dangdut, Angel Lelga Upayakan Tetap Berwibawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/10/03/386/698583/EQIRvOcJ2c.jpg
Machicha: Suara Angel Lelga Gak Ada Apa-Apanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/33/3186058//donnie_eks_ada_band-hq2j_large.JPG
Donnie Sibarani eks Ada Band Muncul di Panggung, Penampilannya Bikin Salfok Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/194/3186026//marsha_arua-4Su3_large.jpg
5 Potret Cantik Marsha Aruan, Mantan Pacar El Rumi yang Kini Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/482/3185954//muldi-e5Go_large.jpg
Komedian Mudy Taylor Meninggal Dunia, Ini Penjelasan soal Kolesterol yang Dikeluhkannya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement