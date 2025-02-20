Jelang Ramadan, Angel Lelga Ingatkan Taubat Lewat Lagu

JAKARTA - Menjelang Ramadan, Angel Lelga kembali menunjukkan eksistensinya di industri musik Indonesia dengan merilis single religi berjudul Doa Pintaku. Lagu ini menjadi bukti eksplorasi Angel dalam dunia tarik suara dengan pendekatan yang lebih mendalam dan emosional.

Doa Pintaku diproduksi oleh Angel Lelga Records, dengan Angel Lelga sebagai Executive Producer dan Dea Mirella sebagai Co-Producer. Lagu ini diciptakan serta diaransemen oleh Tengku Shafick, yang juga berperan sebagai gitaris dan music programmer.

Proses rekaman dilakukan di Z One Studio untuk musik dan Backbeat Studio untuk vokal, dengan Reyhan Akil sebagai Music Sound Engineer dan Seno sebagai Vocal Sound Engineer.

Ayu Purnamasari turut berperan sebagai Vocal Director sekaligus mengisi backing vocal. Sementara itu, Anggi Anggoro bertanggung jawab dalam proses mixing dan editing, sedangkan mastering dilakukan di Roomworks Studio.