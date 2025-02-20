Tembus 10 Juta Monthly Listener, For Revenge Siapkan Kejutan di 2025

JAKARTA - For Revenge mengawali tahun 2025 dengan pencapaian prestasi luar biasa. Band emo ini sukses menembus angka 10 juta monthly listener di Spotify, sebuah tanda eksistensi mereka di belantika musik Indonesia.

Boniex, vokalis For Revenge, mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian ini.

"Ini salah satu pencapaian awal tahun yang sangat kami syukuri. Tentunya jadi suntikan semangat di awal tahun untuk tancap gas lagi," ujar Boniex.

Ketika ditanya soal momen yang berkontribusi pada lonjakan popularitas ini, Boniex menyebut banyak faktor yang berperan. Single terbaru yang berkolaborasi dengan Elsa Japasal juga mempunyai peran tersendiri.

"Tentunya banyak yang berkontribusi dalam pencapaian ini. Peran label pastinya sangat berpengaruh. Momen perilisan Menunggu Giliran bersama Elsa Japasal pun kami rasa punya pengaruh besar," kata Boniex.