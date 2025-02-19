Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Saksi Paula Verhoeven Bantah Anak Alami Trauma Akibat Perceraian

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |15:08 WIB
Saksi Paula Verhoeven Bantah Anak Alami Trauma Akibat Perceraian
Saksi Paula Verhoeven Bantah Anak Alami Trauma Akibat Perceraian (Foto: IG Paula)
A
A
A

JAKARTA - Sidang perceraian Paula Verhoeven dan Baim Wong kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu (19/2/2025). Dalam sidang tersebut, Paula menghadirkan dua saksi ahli untuk memberikan keterangan.

Kuasa hukum Paula, Alvon Kurnia Palma, menyampaikan bahwa para saksi ahli membantah pernyataan pihak Baim Wong yang menyebut anak-anak mereka mengalami trauma akibat perceraian orang tuanya.

"Kami berkeyakinan bahwa polemik di media sosial tidak produktif. Kami lebih memilih mendiskusikannya secara tajam dalam ruang persidangan daripada membahasnya di media," ujar Alvon usai sidang.

Saksi Paula Verhoeven Bantah Anak Alami Trauma Akibat Perceraian
Saksi Paula Verhoeven Bantah Anak Alami Trauma Akibat Perceraian

Menurutnya, tumbuh kembang anak harus dihormati dengan tidak menjadikannya bahan perbincangan publik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/33/3185710/paula_verhoeven-Qzin_large.jpg
Paula Verhoeven Kembali Datangi Pengadilan Agama Jaksel, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177456/paula_verhoeven-W3aQ_large.jpg
Pulang Umrah, Paula Verhoeven Bahas soal Karma dan Luka Batin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/33/3152446/paula_verhoeven-XigI_large.jpg
Tangis Haru Paula Verhoeven Hadiri Kelulusan Kiano dan Kenzo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/33/3150544/paula_verhoeven-cnJd_large.jpg
Tuduhan Istri Durhaka Tak Terbukti, Baim Wong Harus Beri Nafkah untuk Paula Verhoeven
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/33/3150493/paula_verhoeven-21s3_large.jpg
Paula Verhoeven Pasrah Lepas Hak Asuh Anak: Mama sudah Berusaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/33/3142973/paula_verhoven-O4cy_large.JPG
Potret Paula Verhoeven di Indonesia Fashion Week 2025, Kali Ini Jadi Desainer
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement