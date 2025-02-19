Mawar de Jongh Bikin Syahdu Konser Untuk Korban Sakit Hati Lagi

JAKARTA - Juicy Luicy dan Adrian Khalif melanjutkan perjalanan tur Konser Untuk Korban Sakit Hati Lagi dengan singgah di kota ketiga, Bekasi. Konser yang digelar di Bekasi Convention Center pada Minggu, 16 Februari 2025 ini sukses menarik lebih dari 4.000 penonton yang memenuhi venue dan menciptakan atmosfer yang meriah.

Tidak hanya menyuguhkan penampilan penuh emosi, konser ini juga menghadirkan kejutan spesial dengan kehadiran beberapa bintang tamu. Adrian Khalif mengundang Abraham Kevin dan Farrel Hilal, dua musisi yang turut berkolaborasi dalam lagunya Makan Tuh Cinta. Sementara itu, Juicy Luicy mengejutkan para Korban Sakit Hati—sebutan untuk para penonton konser—dengan menghadirkan Jibon dan Mawar de Jongh di atas panggung.

Mawar de Jongh mengaku sangat senang bisa kembali menjadi surprise guest dalam konser ini.

Mawar de Jongh Berikan Kejutan di Konser Untuk Korban Sakit Hati Lagi

"Senang banget pastinya bisa diundang lagi ke Konser Untuk Korban Sakit Hati Lagi di Bekasi. Seru banget tadi nyanyi bareng teman-teman semua! Kayaknya banyak yang jadi korban LDR, ya, soalnya nyanyinya kenceng banget dan dari hati banget hahaha. Senang juga bisa manggung lagi sama kakak-kakak Juicy Luicy, konsernya keren banget!" ujar Mawar de Jongh.