Selamat, Yunita Siregar Resmi Menikah

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari aktris Yunita Siregar. Bintang film Home Sweet Loan itu resmi dinikahi produser kenamaan tanah air, Wicky V. Olindo.

Pernikahan mereka berlangsung secara intimate dan baru terungkap dari unggahan Instagram Yunita. Jika melihat dari tanggal yang ditulis Yunita dalam keterangan unggahannya, mereka resmi menikah di Hari Valentine, 14 Februari 2025.

Yunita membagikan beberapa potret mesra dirinya dan sang suami di hari bahagia mereka. Yunita yang mengenakan gaun putih tampak anggun saat tersenyum semringah bersama suaminya yang mengenakan jas abu-abu.

Mereka saling menatap dengan penuh cinta. Aura bahagia terpancar dari wajah mereka saat saling menggenggam hingga berjalan berdampingan. Yunita juga membagikan potret momen manis saat first kiss.

"14.02.2025 - Happy valentine’s day my forever valentine," bunyi keterangan unggahan @yunitasiregar, Sabtu (15/2/2025).

Unggahan itu pun ramai dikomentari rekan artis yang ikut bahagia dengan pernikahan Yunita dan Wicky. Mereka mengucapkan selamat serta menuliskan harapan terbaik untuk kedua mempelai.