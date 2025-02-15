Ungkapan Kekecewaan Umar Badjideh ketika Vadel Jadi Tersangka

JAKARTA - Umar Badjideh, mengungkapkan kekecewaannya setelah sang anak, Vadel Badjideh, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan asusila dan aborsi terhadap anak di bawah umur sejak Kamis (13/2/2025).

Umar diketahui selalu mendampingi Vadel sejak awal proses hukum yang dilaporkan oleh aktris Nikita Mirzani hingga akhirnya Vadel resmi ditahan.

Dengan nada santai, Umar mengaku kecewa atas status hukum yang kini disandang putranya.

"Ya, kalau kecewa, dari pertama saya sudah kecewa," ujar Umar di Polres Metro Jakarta Selatan baru-baru ini.

Meski begitu, Umar menegaskan akan terus memberikan dukungan moral kepada Vadel selama proses hukum berlangsung. Ia juga berjanji akan memberikan nasihat kepada putranya agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.