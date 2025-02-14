Penampakan Vadel Badjideh Kenakan Baju Tahanan Usai Jadi Tersangka Kasus Asusila Anak

JAKARTA - Vadel Badjideh resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan asusila terhadap anak di bawah umur, menyusul laporan yang dilayangkan aktris Nikita Mirzani. Pihak kepolisian pun menggelar konferensi pers di Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat, 14 Februari 2025.

Untuk pertama kalinya, Vadel muncul di hadapan publik sebagai tersangka. Ia mengenakan baju tahanan oranye dengan nomor 203, sementara rambut gondrongnya dikuncir ke belakang. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Vadel terlihat tenang dan santai saat diperlihatkan ke publik.

"Kami dari unit PPA Polres Metro Jakarta Selatan dan Kasatreskrim berhasil melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana persetubuhan atau pencabulan dan/atau aborsi yang tidak sesuai ketentuan," ujar Kanit PPA Polres Jakarta Selatan, Citra Ayu Civilia, dalam konferensi pers tersebut.

Citra juga mengungkap modus operandi yang dilakukan Vadel hingga terseret kasus ini. Pria berusia 20 tahun itu diduga menggunakan tipu muslihat dan relasi kuasa untuk mempengaruhi korban, yang merupakan anak dari Nikita Mirzani, dalam sebuah hubungan asmara.

"Modus operandi yang digunakan adalah relasi kuasa dan tipu daya. Barang bukti yang sudah kami amankan meliputi hasil visum, keterangan saksi, keterangan saksi ahli, serta handphone milik saksi," jelas Citra.

