HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Razman Arif Nasution Emosi Ditanya Kasus Vadel Badjideh saat Sumpah Advokatnya Dibekukan

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |10:27 WIB
Razman Arif Nasution Emosi Ditanya Kasus Vadel Badjideh saat Sumpah Advokatnya Dibekukan
Razman Arif Nasution Emosi Ditanya Kasus Vadel Badjideh saat Sumpah Advokatnya Dibekukan (Foto: IG Razman)
JAKARTA - Razman Arif Nasution terlihat emosi saat ditanya soal kasus Vadel Badjideh di tengah pembahasan pembekuan Berita Acara Sumpah Advokatnya oleh Pengadilan Tinggi Ambon sejak Rabu, 12 Februari 2025.

Razman diketahui sedang mendampingi Vadel dalam pemeriksaan kasus dugaan persetubuhan dan aborsi anak di bawah umur yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis (13/2/2025).

Di hadapan awak media, Razman awalnya menjelaskan tentang pembekuan sumpah advokatnya yang merupakan buntut dari perseteruannya dengan pengacara Hotman Paris Hutapea di persidangan.

Razman Nasution Emosi Ditanya Kasus Vadel Badjideh saat Sumpah Advokatnya Dibekukan
Razman Nasution Emosi Ditanya Kasus Vadel Badjideh saat Sumpah Advokatnya Dibekukan

Namun, salah satu wartawan justru lebih dulu menanyakan alasan kedatangannya bersama Vadel Badjideh ke Polres Jakarta Selatan.

"Kalau kamu tidak mau mendengarkan, saya tidak akan layani. Ini urusan saya, tunggu dulu bos. Vadel tidak akan ada di sini kalau bukan karena saya kuasa hukumnya," ujar Razman dengan nada tinggi.

Razman merasa pemberitaan yang beredar selama ini tidak adil terhadap dirinya. Ia pun meluapkan kekesalannya kepada wartawan yang menyinggung kasus Vadel di tengah masalah hukum yang sedang ia hadapi.

"Kalau Anda ingin bertanya soal Vadel, jangan tanya saya tentang dia sekarang. Harus adil. Jangan cuma memikirkan diri Anda, saya juga punya hal yang harus dipikirkan. Saya selalu fair dengan kalian, jadi jangan begitu," ucap Razman.

Sementara itu, Vadel Badjideh kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan dan aborsi anak di bawah umur pada Kamis (13/2/2025).

 

