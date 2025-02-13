Advertisement
HOT GOSSIP

Razman Nasution Pasrah Usai Sumpah Advokatnya Dibekukan: Saya Teriak tapi Tak Didengar

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |19:15 WIB
JAKARTA - Pengacara Razman Arif Nasution akhirnya buka suara usai Sumpah Advokat dirinya dibekukan Pengadilan Tinggi Ambon, pada 12 Februari 2025. 

Razman menegaskan, menyerahkan permasalahan tersebut kepada organisasi yang menaunginya. Alasannya, karena suara kerasnya belakangan ini ternyata tak didengarkan. 

“Saya sudah bersuara keras, setengah keras, bahkan sangat keras. Tapi tak didengar. Sekarang, saya kembalikan ke DPN Peradi Bersatu,” tuturnya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis (13/2/2025).

Razman Arif Nasution mengungkapkan, dirinya siap diperiksa DPN Peradi Bersatu terkait dugaan pelanggaran etik profesinya sebagai pengacara. 

Berita Acara Sumpah Advokat Razman Nasution dibekukan imbas kegaduhan yang dilakukannya dalam sidang dugaan pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada 6 Februari 2025.

Laporan tersebut didaftarkan Hotman Paris Hutapea setelah Razman Nasution menyebutnya melakukan pelecehan seksual kepada mantan asistennya, Iqlima Kim.

Dalam persidangan yang digelar pada 6 Februari itu, Hakim Ketua Sofia Tambunan, meminta sidang berjalan tertutup. Alasannya, Razman ingin memperlihatkan bukti chat asusila Hotman. 

 

