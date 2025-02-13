Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nikita Mirzani Jalani BAP Lanjutan Atas Kasus Fitri Salhuteru

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |20:07 WIB
Nikita Mirzani Jalani BAP Lanjutan Atas Kasus Fitri Salhuteru
Nikita Mirzani Jalani BAP Lanjutan Atas Kasus Pencemaran Nama Baik Fitri Salhuteru. (Foto: Instagram/@nikitamirzanimawardi_172)
JAKARTA - Aktris Nikita Mirzani menjalani pemeriksaan lanjutan terkait kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkannya atas Fitri Salhuteru.

Niki -demikian ia disapa- tiba di Polres Metro Jakarta Selatan, pukul 18.00 KST. Ia tampil profesional dalam balutan kemeja oversized berwarna cokelat dan celana hitam. 

Tak sendiri, Nikita Mirzani hadir di Polres Jakarta Selatan bersama kuasa hukumnya, Fahmi Bachmid. “Kebetulan hari ini, saya ada BAP tambahan terkait laporan saya untuk FS,” imbuhnya.

Niki melaporkan Fitri Salhuteru setelah mantan sahabatnya itu membuat keterangan berbau fitnah tentangnya. Salah satu fitnah yang dilontarkannya adalah Niki mengidap penyakit kelamin.

“Sebenarnya, selagi apa yang dia tulis atau katakan tidak fitnah, saya enggak masalah. Tapi ini sudah kelewatan. Dia bilang, saya kena penyakit kelamin, apalah. Yang begini, tak boleh diteruskan,” ujarnya.

Atas kasus yang menjeratnya, Fitri Salhuteru terancam hukuman penjara di atas 5 tahun.*

(SIS)

