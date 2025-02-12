Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Putri Nikita Mirzani Siap Buka Suara soal Dugaan Kasus Asusila Vadel Badjideh

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |06:01 WIB
Putri Nikita Mirzani Siap Buka Suara soal Dugaan Kasus Asusila Vadel Badjideh
Putri Nikita Mirzani Siap Buka Suara soal Dugaan Kasus Asusila Vadel Badjideh (Foto: IG Nikita)
JAKARTA - Putri Nikita Mirzani, Laura Meizani atau yang akrab disapa Lolly, dipastikan akan memberikan pernyataan resmi terkait kasus dugaan tindak asusila yang dilaporkan ibunya terhadap Vadel Badjideh. Seperti yang disampaikan Nikita pekan lalu, Laura akan buka suara mengenai kejadian yang menimpanya.

Hal ini dikonfirmasi oleh kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid. Namun, ia belum dapat memastikan bagaimana teknis pernyataan yang akan disampaikan oleh Laura nantinya.

"Saya tidak tahu teknisnya. Yang jelas, Laura sudah siap. Apakah nanti melalui Zoom, langsung tatap muka, atau dalam bentuk testimoni, saya belum tahu," ujar Fahmi Bachmid di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Putri Nikita Mirzani Siap Buka Suara soal Dugaan Kasus Asusila Vadel Badjideh
Putri Nikita Mirzani Siap Buka Suara soal Dugaan Kasus Asusila Vadel Badjideh

Fahmi menegaskan bahwa keputusan Laura untuk berbicara ini adalah atas keinginannya sendiri, bukan karena permintaan dari Nikita Mirzani.

"Bukan Nikita yang meminta, ini memang keinginan dia sendiri. Dia bilang, 'Saya akan speak up,'" lanjutnya.

Mengenai kondisi Laura, Fahmi memastikan bahwa ia dalam keadaan baik-baik saja. Saat ini, ia mengisi hari-harinya dengan kegiatan yang bermanfaat seperti beribadah dan berolahraga.

Fahmi juga mengingatkan bahwa kasus ini harus terus dikawal hingga tuntas. Besok, Kamis (13/2/2025), Vadel dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan.

"Dia dalam keadaan sehat. Harapan saya, teman-teman media bisa memantau pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan. Silakan tanyakan langsung bagaimana prosesnya," tutup Fahmi.

 

