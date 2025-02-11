Nikita Mirzani Heran dengan Pihak yang Tak Suka Melihat Anaknya Pulih

JAKARTA - Nikita Mirzani mengungkapkan kondisi terbaru putrinya, Laura Meizani, yang diklaim sudah pulih dari gangguan psikologis akibat masalah yang dihadapinya selama setahun terakhir. Namun, Nikita merasa bingung dengan adanya pihak-pihak yang justru tidak senang melihat perkembangan positif anaknya.

Meski begitu, Nikita tidak merinci siapa pihak yang dimaksud. Ia hanya menjadikan hal tersebut sebagai bentuk curahan hati atas masalah yang dihadapi putrinya.

"Aku agak bingung, kalau Laura membaik kok ada yang nggak suka, hahaha. Bagaimanapun, dia anak yang lahir dari rahim aku. Kalau dia membaik, harusnya orang-orang ikut senang," ujar Nikita Mirzani di Polres Metro Jakarta Selatan.

"Ini malah ada beberapa pihak yang nggak suka dengan kesembuhan Laura," tambahnya.

Nikita juga menyinggung soal foto Laura bersama seorang pria yang sempat viral di media sosial. Ia justru mendukung pertemanan baru yang dijalin putrinya dengan pria tersebut.