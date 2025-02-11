Upaya Heri Horeh Pertahankan Rumah Tangga dengan Riyuka Bunga

DEPOK – Rumah tangga Heri Horeh dan Riyuka Bunga kembali menjadi sorotan setelah adanya gugatan cerai yang masuk ke Pengadilan Agama (PA) Depok, Jawa Barat. Gugatan tersebut diduga berkaitan dengan isu perselingkuhan yang sempat diungkap Riyuka melalui media sosial beberapa waktu lalu.

Meski tengah menghadapi perceraian, Heri sebenarnya ingin mempertahankan pernikahannya. Namun, ia juga menghormati keputusan istrinya jika memang sudah bulat ingin berpisah.

Di luar proses mediasi di PA Depok, Heri mengaku telah melakukan berbagai cara agar bisa kembali rujuk dengan Riyuka. Salah satu upayanya adalah dengan menghias kamar Riyuka dengan tema Korean Style, yang menjadi favorit istrinya.

"Aku sudah meminta maaf, ngajak makan bareng, kasih hadiah, bahkan aku hias kamar kami dengan bunga-bunga ala Korea, biar dia senang," ungkap Heri Horeh setelah menjalani mediasi.

Namun, ia juga menyadari bahwa semua usahanya mungkin sia-sia jika Riyuka tetap teguh pada keputusannya.

"Kalau memang nggak bisa ya sudah, mau diapain lagi?" tambahnya.

Heri juga mengungkapkan bahwa sejauh ini, keluarga dari kedua belah pihak belum terlibat dalam upaya mendamaikan mereka. Ia merasa situasi semakin sulit karena kondisi emosional Riyuka yang belum stabil.

"Kami belum pernah bicara dengan keluarga soal ini. Waktu aku datang ke rumahnya dan ketemu ibunya Bunga, malah langsung dihakimi. Padahal ada hal-hal yang seharusnya bisa dibicarakan dulu," jelasnya.

Meski siap menjalani proses hukum, Heri merasa keberatan dengan poin gugatan yang menuduhnya berselingkuh.

"Kalau ngomongin kerugian, tentu banyak. Dari segi mental, finansial, semuanya terdampak," kata Heri.