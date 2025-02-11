Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Upaya Heri Horeh Pertahankan Rumah Tangga dengan Riyuka Bunga

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |08:55 WIB
Upaya Heri Horeh Pertahankan Rumah Tangga dengan Riyuka Bunga
Upaya Heri Horeh Pertahankan Rumah Tangga dengan Riyuka Bunga (Foto: Okezone)
A
A
A

DEPOK – Rumah tangga Heri Horeh dan Riyuka Bunga kembali menjadi sorotan setelah adanya gugatan cerai yang masuk ke Pengadilan Agama (PA) Depok, Jawa Barat. Gugatan tersebut diduga berkaitan dengan isu perselingkuhan yang sempat diungkap Riyuka melalui media sosial beberapa waktu lalu.

Meski tengah menghadapi perceraian, Heri sebenarnya ingin mempertahankan pernikahannya. Namun, ia juga menghormati keputusan istrinya jika memang sudah bulat ingin berpisah.

Di luar proses mediasi di PA Depok, Heri mengaku telah melakukan berbagai cara agar bisa kembali rujuk dengan Riyuka. Salah satu upayanya adalah dengan menghias kamar Riyuka dengan tema Korean Style, yang menjadi favorit istrinya.

Upaya Heri Horeh Pertahankan Rumah Tangga dengan Riyuka Bunga
Upaya Heri Horeh Pertahankan Rumah Tangga dengan Riyuka Bunga

"Aku sudah meminta maaf, ngajak makan bareng, kasih hadiah, bahkan aku hias kamar kami dengan bunga-bunga ala Korea, biar dia senang," ungkap Heri Horeh setelah menjalani mediasi.

Namun, ia juga menyadari bahwa semua usahanya mungkin sia-sia jika Riyuka tetap teguh pada keputusannya.

"Kalau memang nggak bisa ya sudah, mau diapain lagi?" tambahnya.

Heri juga mengungkapkan bahwa sejauh ini, keluarga dari kedua belah pihak belum terlibat dalam upaya mendamaikan mereka. Ia merasa situasi semakin sulit karena kondisi emosional Riyuka yang belum stabil.

"Kami belum pernah bicara dengan keluarga soal ini. Waktu aku datang ke rumahnya dan ketemu ibunya Bunga, malah langsung dihakimi. Padahal ada hal-hal yang seharusnya bisa dibicarakan dulu," jelasnya.

Meski siap menjalani proses hukum, Heri merasa keberatan dengan poin gugatan yang menuduhnya berselingkuh.

"Kalau ngomongin kerugian, tentu banyak. Dari segi mental, finansial, semuanya terdampak," kata Heri.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/33/3112605/heri_horeh-IcqZ_large.jpg
Heri Horeh Malu Digugat Cerai Riyuka Bunga karena Tuduhan Selingkuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/33/3184004//azizah_salsha-vNl2_large.jpg
Azizah Salsha: Keputusan Cerai dengan Pratama Arhan Diambil dengan Matang dan Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/33/3184005//helwa_bachmid-WCZ1_large.JPG
Heboh Model Helwa Bachmid Ternyata Sudah Setahun Jadi Istri Bahar bin Smith
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/33/3183942//ahmad_dhani-kmND_large.jpg
Ahmad Dhani Jajal Motor Legendaris Soeharto, Netizen Ributkan Pelat Nomor yang Mati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/33/3183940//sarwendah-euAb_large.jpg
Sarwendah Dapat Kado Mobil Baru dari Almarhum Ayahnya: Dia Masih Ada Buat Kita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/33/3183923//azizah_salsha-ivY1_large.jpg
Alasan Azizah Salsha Akhirnya Buka Suara, Banyak yang Terseret Kasus Perceraiannya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement