Gara-Gara Cincin, IU dan Lee Jong Suk Diisukan Putus

BEIJING - IU dan Lee Jong Suk kembali dirumorkan putus. Kali ini, rumor tersebut viral di Weibo di mana netizen China mengklaim punya bukti kuat kandasnya hubungan kedua aktor Korea itu.

“Bukti mereka putus adalah IU kini memakai cincin di jari telunjuk. Di Korea Selatan, perempuan yang menggunakan cincin di jari ini menandakan dia sedang jomblo,” ujar netizen itu dikutip dari Koreaboo, Senin (10/2/2025).

Unggahan yang disertai screenshot sejumlah pemberitaan terkait IU dan Lee Jong Suk itu kemudian disukai 5.424 kali dan ramai dikomentari oleh warganet China.

IU dan Lee Jong Suk diisukan putus. (Foto: Vogue)

Bahkan pencarian ‘IU dan Lee Jong Suk Putus’ sempat menempati posisi tujuh Trending Weibo, pada 10 Februari 2025. Namun hingga berita ini diturunkan, pasangan ini belum merilis keterangan apapun.

Asmara Lee Jong Suk dan IU yang bermula dari persahabatan itu diketahui publik pada 2022. Kala itu, mereka tepergok liburan bareng ke Jepang. Tak lama, rumor itu dikonfirmasi agensi masing-masing.

Di luar rumor putus tersebut, Lee Jong Suk dan IU disibukkan dengan berbagai proyek mereka. Aktor W itu akan comeback ke layar kaca lewat drama baru tvN, Seochodong.