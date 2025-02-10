Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gara-Gara Cincin, IU dan Lee Jong Suk Diisukan Putus

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |22:04 WIB
Gara-Gara Cincin, IU dan Lee Jong Suk Diisukan Putus
Gara-Gara Cincin, IU dan Lee Jong Suk Diisukan Putus. (Foto: GQ Korea/Hancinema)
A
A
A

BEIJING - IU dan Lee Jong Suk kembali dirumorkan putus. Kali ini, rumor tersebut viral di Weibo di mana netizen China mengklaim punya bukti kuat kandasnya hubungan kedua aktor Korea itu.

“Bukti mereka putus adalah IU kini memakai cincin di jari telunjuk. Di Korea Selatan, perempuan yang menggunakan cincin di jari ini menandakan dia sedang jomblo,” ujar netizen itu dikutip dari Koreaboo, Senin (10/2/2025).

Unggahan yang disertai screenshot sejumlah pemberitaan terkait IU dan Lee Jong Suk itu kemudian disukai 5.424 kali dan ramai dikomentari oleh warganet China. 

IU (LEE JI EUN) VOGUE
IU dan Lee Jong Suk diisukan putus. (Foto: Vogue)

Bahkan pencarian ‘IU dan Lee Jong Suk Putus’ sempat menempati posisi tujuh Trending Weibo, pada 10 Februari 2025. Namun hingga berita ini diturunkan, pasangan ini belum merilis keterangan apapun.

Asmara Lee Jong Suk dan IU yang bermula dari persahabatan itu diketahui publik pada 2022. Kala itu, mereka tepergok liburan bareng ke Jepang. Tak lama, rumor itu dikonfirmasi agensi masing-masing.

Di luar rumor putus tersebut, Lee Jong Suk dan IU disibukkan dengan berbagai proyek mereka. Aktor W itu akan comeback ke layar kaca lewat drama baru tvN, Seochodong.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/33/3084890/iu_tuntut_180_orang_atas_pencemaran_nama_baik-LAjo_large.jpg
IU Tuntut 180 Orang Atas Pencemaran Nama Baik, Salah Satunya Teman SMA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/09/18/205/1777943/hari-ini-iu-rayakan-9-tahun-debut-di-industri-k-pop-V22XoVh7TB.jpg
Hari Ini, IU Rayakan 9 Tahun Debut di Industri K-Pop
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/11/08/205/1245795/akibat-skandal-seks-lolita-konser-iu-terancam-6yn6kDuH1Z.jpg
Akibat Skandal Seks Lolita, Konser IU Terancam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/10/24/205/1237553/iu-ternyata-benci-syuting-video-klip-vpj5Z6RCs8.jpg
IU Ternyata Benci Syuting Video Klip
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/10/15/205/1231989/iu-emosional-di-video-teaser-m7Hbo4cA6y.jpg
IU Emosional di Video Teaser
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/10/13/205/1230860/iu-siap-comeback-dengan-album-baru-FpuVKVpHd0.jpg
IU Siap Comeback dengan Album Baru
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement