HOME CELEBRITY MUSIK

Penampilan Shabrina Leanor Bawakan Gala Bunga Matahari, Bikin BCL Banjir Air Mata

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |23:03 WIB
Penampilan Shabrina Leanor Bawakan <i>Gala Bunga Matahari</i>, Bikin BCL Banjir Air Mata
Lagu Gala Bunga Matahari Shabrina Leanor di Indonesian Idol Season XIII, Bikin BCL Banjir Air Mata. (Foto: Instagram/Indonesian Idol)
JAKARTA - Shabrina Leanor membawakan lagu Gala Bunga Matahari di babak Spektakuler Show 3 Indonesian Idol Season XIII, pada Senin (10/2/2025) malam. 

Dia membuka penampilannya dengan ‘sederhana’. Sesuatu yang berbeda dengan kebiasaannya bernyanyi dengan vokal powerful dari awal penampilan.

Malam ini, Shabrina Leanor sukses membangun suasana sehingga judges dan penonton terbuai dengan dinamika yang disuguhkannya. BCL bahkan sampai banjir air mata melihat penampilannya. 

Shabrina Leanor
Penampilan Shabrina Leanor Bawakan Lagu Gala Bunga Matahari, Bikin BCL Banjir Air Mata. (Foto: Instagram/Indonesian Idol)

BCL mengaku, sempat deg-degan saat tahu Sabrina akan menyanyikan salah satu lagu terbaik Sal Priadi tersebut. Bukan karena khawatir dia tak mampu mengeksekusinya dengan baik.

Tapi penyanyi 41 tahun tersebut cemas tak mampu menahan air matanya. Sesuai prediksi, BCL terlihat menangis usai Shabrina membawakan lagu tersebut dengan begitu indah.

“Ini lagu memang sangat powerful. Kamu memulainya dengan sederhana sekali, lalu dikembangkan semakin grande. Kamu membuat lagu ini sederhana tapi mengena,” ujarnya.

Pujian senada dilontarkan oleh Anang Hermansyah. Dia menilai, Shabrina sukses menyampaikan isi lagu tersebut dengan baik. Jika BCL dan Anang memuji, namun Maia Estianty tak puas hati.

Shabrina Leanor
Penampilan Shabrina Leanor Bawakan Lagu Gala Bunga Matahari, Bikin BCL Banjir Air Mata. (Foto: Instagram/Indonesian Idol)

