HOME CELEBRITY MUSIK

Jelang Panggung Spekta 3, Streaming Indonesian Idol Season XIII di Sini

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |21:30 WIB
Jelang Panggung Spekta 3, Streaming Indonesian Idol Season XIII di Sini
Jelang Panggung Spekta 3, Streaming Indonesian Idol Season XIII di Sini. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Kompetisi Indonesian Idol Season XIII berlangsung semakin menarik. Persaingan di babak Spektakuler Show 3 dijamin akan semakin ketat.

Jangan lewatkan kesempatan untuk menyaksikan perjuangan para kontestan dengan mengakses live streaming di Vision+ dengan mengklik link ini.

Minggu lalu, Nakei harus mengakhiri perjalanannya di Indonesian Idol Season XIII. Kini, tersisa 12 kontestan yang siap tampil memukau para juri dan pemirsa pada malam ini (10/2/2025). 

Para peserta yang tersisa adalah Ardhitio, Mesa Hira, Anjelia Dom, Shabrina, Piche Kota, Angie Carvalho, Vanessa Zee, Axelo, Fajar Noor, Rara Sudirman, Shakirra Vier, dan Kenriz. 

Para peserta ini akan menampilkan kemampuan terbaik mereka demi bertahan di kompetisi dan melangkah ke tahap berikutnya. Penasaran dengan penampilan para peserta di Spektakuler Show 3? 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
