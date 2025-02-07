BLACKPINK Umumkan Tur Dunia 2025, Fans Heboh

SEOUL - Kabar mengejutkan datang dari girlband asal Korea Selatan, BLACKPINK. Grup yang beranggotakan Jennie, Lisa, Rose, dan Jisoo ini dikabarkan akan segera menggelar tur dunia pada tahun 2025.

Pengumuman ini langsung membuat BLINK, sebutan untuk penggemar BLACKPINK, heboh setelah video teaser tur dunia 2025 dirilis melalui akun X resmi @BLACKPINK. Video tersebut menampilkan cuplikan konser BLACKPINK pada 2023 lalu, yang menandakan bahwa mereka siap kembali menyapa penggemar tahun ini.

"#BLACKPINK 2025 WORLD TOUR TEASER," tulis akun tersebut, dikutip Jumat (7/2/2025).

Pengumuman ini sontak mengejutkan para penggemar karena dianggap terlalu mendadak tanpa adanya persiapan yang matang. Selain itu, BLACKPINK hingga saat ini belum merilis single maupun album baru pada 2025. Biasanya, tur dunia diumumkan setelah grup tersebut meluncurkan karya terbaru mereka.

"Kami ingin comeback yang dipersiapkan dengan baik, penuh promosi, dan tidak terburu-buru! Tunda tur ini hingga 2026!" tulis akun @mn******.

"Kenapa tur dunia diumumkan sebelum ada kabar comeback?" tambah @su*****.

"Kami butuh pengumuman comeback, bukan tur," ujar @ba******.

Banyak BLINK merasa pengumuman ini terlalu terburu-buru, terutama karena BLACKPINK belum kembali secara resmi ke industri musik setelah hiatus sejak 2023. Mereka lebih menginginkan karya baru dari BLACKPINK dibandingkan jadwal tur dunia yang mendadak.

Sebelumnya, BLACKPINK menggelar tur dunia Born Pink pada 2023. Di Indonesia, mereka sukses tampil di Stadion Utama GBK, Jakarta, pada Maret 2023. Tur tersebut menjadi konser terakhir BLACKPINK sebelum memutuskan untuk hiatus pada Oktober 2023.