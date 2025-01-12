Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Minggu Januari 2025: Kesadaran Arini pada Ketulusan Lingga

JAKARTA - Arini mengira bahwa Lingga mengakui kebohongannya tentang mengundang Aliya, namun Lingga menepis itu. Sambil menangis, Arini pergi meninggalkan Lingga karena tidak menerima penjelasan Lingga mengenai Aliya. Arini berpikir bahwa cintanya Lingga sudah habis untuk Aliya, sehingga Arini meragu mengapa dirinya masih bertahan sedangkan dia tidak akan pernah memenangkan hati Lingga.

Tanpa Arini sadari Lingga mengikutinya ke taman dan memperhatikan Arini yang sedang menangis. Lingga muncul di depan Arini untuk mengajaknya pulang karena dia masih mau berjuang mengusahakan pernikahan mereka. Arini menyadari bahwa Lingga adalah orang baik tetapi sayangnya ada Aliya di tengah-tengah hubungan mereka.

Angel mengungkapkan rasa curiganya atas perlakuan romantis Emil ke Arini yang notabene hanya seorang kakak ipar, namun Arini menepis kecurigaan Angel.

Sementara itu, Bowo yang sudah bertemu dengan keluarga Widya merasa bahwa keluarga Widya baik kepada dirinya. Bowo ingin segera melunasi hutangnya ke Gemilang Finance dengan cepat agar Widya tidak mengetahui fakta bahwa orang yang sering Widya tagih adalah dirinya.



Di sisi lain, Laura memarahi Dony yang tidak bisa menjemputnya sepulang dari perawatan di klinik kecantikan. Kejadian itu membuat Dony berpikir untuk menunda rencana pernikahannya dengan Laura yang membuat Laura terkejut.

Akankah Dony membatalkan rencana pernikahannya dengan Laura? Apakah hubungan Lingga dan Arini akan baik-baik saja? Saksikan Layar Drama “Mencintaimu Sekali Lagi” setiap hari pukul 20.00 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek.

