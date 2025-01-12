Periskop 2025: Dunia Artis di Tahun Ular Kayu

JAKARTA - Dunia artis akan semakin berwarna di tahun 2025. Peramal Roy Kiyoshi menerawang, akan ada isu-isu besar terkait dunia artis yang akan terjadi sepanjang tahun ini.

Tak hanya soal kematian, ada juga perselingkuhan yang menghebohkan hingga kasus hukum para artis. Setidaknya, Roy menerawang lima hal terkait dunia artis di tahun ular kayu.

1. Kasus Money Laundry

Roy Kiyoshi menerawang ada artis ‘sultan’ yang terkenal kaya raya akan terseret kasus korupsi atau pencucian uang.

“Pokoknya, si artis sultan ini akan bermasalah dengan sesuatu yang berhubungan dengan uang,” ujarnya dalam program Rumpi, pada 31 Desember 2024.

2. Perselingkuhan Artis

Roy Kiyoshi juga menerawang pernikahan dua artis senior akan terguncang tahun ini. Padahal selama ini, kedua artis tersebut mempertontonkan keharmonisan rumah tangga mereka.

“Jadi di mata publik, dua artis ini terlihat baik-baik saja. Mereka harmonis. Tapi nanti terungkap bahwa mereka berselingkuh dan akhirnya bercerai,” kata sang peramal.

3. Kematian Tragis Artis Muda

Roy Kiyoshi juga melihat akan ada kabar kematian tragis seorang artis muda akibat kecelakaan atau sakit. “Meninggalnya pun tak terduga dan akan membuat masyarakat terkejut nanti,” ujarnya.