Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Periskop 2025: Dunia Artis di Tahun Ular Kayu

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Minggu, 12 Januari 2025 |22:26 WIB
Periskop 2025: Dunia Artis di Tahun Ular Kayu
Periskop 2025: Dunia Artis di Tahun Ular Kayu (Foto: IG Roy Kiyoshi)
A
A
A

JAKARTA - Dunia artis akan semakin berwarna di tahun 2025. Peramal Roy Kiyoshi menerawang, akan ada isu-isu besar terkait dunia artis yang akan terjadi sepanjang tahun ini. 

Tak hanya soal kematian, ada juga perselingkuhan yang menghebohkan hingga kasus hukum para artis. Setidaknya, Roy menerawang lima hal terkait dunia artis di tahun ular kayu.

Periskop 2025: Dunia Artis di Tahun Ular Kayu

1. Kasus Money Laundry

Roy Kiyoshi menerawang ada artis ‘sultan’ yang terkenal kaya raya akan terseret kasus korupsi atau pencucian uang. 

“Pokoknya, si artis sultan ini akan bermasalah dengan sesuatu yang berhubungan dengan uang,” ujarnya dalam program Rumpi, pada 31 Desember 2024.

2. Perselingkuhan Artis

Roy Kiyoshi juga menerawang pernikahan dua artis senior akan terguncang tahun ini. Padahal selama ini, kedua artis tersebut mempertontonkan keharmonisan rumah tangga mereka. 

“Jadi di mata publik, dua artis ini terlihat baik-baik saja. Mereka harmonis. Tapi nanti terungkap bahwa mereka berselingkuh dan akhirnya bercerai,” kata sang peramal.

3. Kematian Tragis Artis Muda

Roy Kiyoshi juga melihat akan ada kabar kematian tragis seorang artis muda akibat kecelakaan atau sakit. “Meninggalnya pun tak terduga dan akan membuat masyarakat terkejut nanti,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement