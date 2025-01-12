Kisah Hidup Sandy Permana, Aktor Kolosal yang Tewas Ditikam Senjata Tajam

JAKARTA - Aktor Sandy Permana tewas setelah diduga ditikam seseorang menggunakan senjata tajam di Perumahan TNI/Polri, Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Pria yang berperan sebagai Arya Soma dalam sinetron berjudul Misteri Gunung Merapi itu diduga tewas karena kehabisan darah.

Ketua RT setempat Sudarmaji mengatakan, peristiwa penikaman tersebut terjadi, pada Minggu (12/1/2025) sekira pukul 07.30 WIB. Saat itu, korban yang mengendarai sepeda listrik hendak ke rumahnya usai memberi pakan ternak dihampiri oleh terduga pelaku.

Korban tiba-tiba ditikam menggunakan senjata tajam hingga mengalami luka-luka. Sementara pelaku langsung melarikan diri.

Sebelum meninggal dunia, Sandy Permana memang sudah cukup lama tidak muncul di layar kaca. Dulu, Sandy dikenal sebagai seorang aktor kolosal. Namun sebenarnya, Sandy mengawali karier sebagai model dengan mengikuti sebuah ajang modelling di majalah.

"Saya memulai karier di dunia modeling melalui pemilihan model majalah Aneka tahun 1999," kata Sandy di kanal YouTube Errin Ferry Official, ditulis pada Minggu (12/1/2025).

Namanya mulai dikenal publik karena bergabung dengan rumah produksi Genta Buana Paramita, yang dikenal memproduksi berbagai serial laga populer seperti Tutur Tinular, Brama Kumbara, dan Misteri Gunung Merapi 3 (Mak Lampir).