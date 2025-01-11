Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Viral Patwal RI 36 Arogan, Raffi Ahmad: Saya Minta Maaf

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 12 Januari 2025 |09:01 WIB
Viral Patwal RI 36 Arogan, Raffi Ahmad: Saya Minta Maaf
Viral Patwal RI 36 Arogan, Raffi Ahmad: Saya Minta Maaf (Foto: IG Raffi Ahmad)
A
A
A

JAKARTA - Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad, membenarkan bahwa mobil berplat RI 36 yang viral di media sosial adalah miliknya. Sebelumnya, mobil ini menjadi perbincangan karena seorang anggota patroli dan pengawalan (patwal) disebut bersikap arogan saat menegur pengemudi taksi Alphard yang diduga menghalangi jalan.

Raffi menjelaskan bahwa dirinya tidak berada di dalam mobil saat insiden terjadi.

Viral Patwal RI 36 Arogan, Raffi Ahmad: Saya Minta Maaf
Viral Patwal RI 36 Arogan, Raffi Ahmad: Saya Minta Maaf

"Saya membenarkan bahwa mobil tersebut adalah milik saya, Raffi Ahmad. Namun, pada saat kejadian, saya tidak berada di dalam mobil karena kendaraan itu sedang dalam perjalanan menjemput saya setelah sebelumnya mengambil beberapa berkas penting," ujar Raffi Ahmad dalam keterangan resminya.

Di tengah kritik warganet terkait dugaan arogansi patwal, Raffi menegaskan bahwa anggota pengawalan tersebut sebenarnya tidak bersikap kasar.

Raffi membeberkan bahwa petugas patwal berusaha melerai perselisihan antara pengemudi taksi Alphard dan mobil Suzuki Ertiga. Ketegangan terjadi setelah sopir taksi mengubah arah untuk menghindari truk, yang berujung pada adu mulut dengan pengemudi Ertiga.

"Pengemudi taksi dan mobil tersebut saling membuka jendela dan beradu argumen. Petugas patwal yang melihat hal ini langsung menegur pengemudi taksi untuk mencegah kemacetan, mengingat lalu lintas sedang padat," jelas Raffi.

Ia masih membantah tidak ada sikap arogan seperti yang ramai diberitakan di media sosial.

Video insiden ini pertama kali diunggah oleh akun TikTok @whatareudoingbruhhh pada Kamis (9/1/2025). Dalam video tersebut, mobil RI 36 tampak dikawal petugas patwal saat melintasi kemacetan di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.

Pemilik akun TikTok yang mengunggah video tersebut telah menyampaikan permintaan maaf melalui unggahannya.

"Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas apa yang terjadi terkait video yang saya unggah tentang mobil Patwal RI 36," tulisnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177339/raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-isYo_large.jpg
11 Tahun Menikahi Nagita Slavina, Raffi Ahmad: Perjuangan yang Tak Mudah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/33/3157886/cipung-zHnS_large.jpg
Momen Gemas Lily Temani Cipung Mengaji, Netizen: Masya Allah, Pinter Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155159/raffi_ahmad-PNDI_large.jpg
Direstui Nagita Slavina, Raffi Ahmad Siapkan Bonus untuk Atlet eSport 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/33/3146277/chika_jessica_dan_raffi_ahmad-58sD_large.jpg
Sempat Menolak, Chika Jessica Akhirnya Terima Bantuan Raffi Ahmad untuk Pengobatan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/33/3145503/raffi_ahmad-rlMN_large.jpg
Tajir Melintir, Raffi Ahmad Kurban 22 Sapi dan 90 Ekor Domba di Idul Adha 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/33/3144363/sonny_septian-Deuf_large.jpeg
Raffi Ahmad Hadiahkan Sapi Jumbo untuk Sonny Septian, Ini Penampakannya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement