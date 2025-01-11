Viral Patwal RI 36 Arogan, Raffi Ahmad: Saya Minta Maaf

JAKARTA - Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad, membenarkan bahwa mobil berplat RI 36 yang viral di media sosial adalah miliknya. Sebelumnya, mobil ini menjadi perbincangan karena seorang anggota patroli dan pengawalan (patwal) disebut bersikap arogan saat menegur pengemudi taksi Alphard yang diduga menghalangi jalan.

Raffi menjelaskan bahwa dirinya tidak berada di dalam mobil saat insiden terjadi.

"Saya membenarkan bahwa mobil tersebut adalah milik saya, Raffi Ahmad. Namun, pada saat kejadian, saya tidak berada di dalam mobil karena kendaraan itu sedang dalam perjalanan menjemput saya setelah sebelumnya mengambil beberapa berkas penting," ujar Raffi Ahmad dalam keterangan resminya.

Di tengah kritik warganet terkait dugaan arogansi patwal, Raffi menegaskan bahwa anggota pengawalan tersebut sebenarnya tidak bersikap kasar.

Raffi membeberkan bahwa petugas patwal berusaha melerai perselisihan antara pengemudi taksi Alphard dan mobil Suzuki Ertiga. Ketegangan terjadi setelah sopir taksi mengubah arah untuk menghindari truk, yang berujung pada adu mulut dengan pengemudi Ertiga.

"Pengemudi taksi dan mobil tersebut saling membuka jendela dan beradu argumen. Petugas patwal yang melihat hal ini langsung menegur pengemudi taksi untuk mencegah kemacetan, mengingat lalu lintas sedang padat," jelas Raffi.

Ia masih membantah tidak ada sikap arogan seperti yang ramai diberitakan di media sosial.

Video insiden ini pertama kali diunggah oleh akun TikTok @whatareudoingbruhhh pada Kamis (9/1/2025). Dalam video tersebut, mobil RI 36 tampak dikawal petugas patwal saat melintasi kemacetan di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.

Pemilik akun TikTok yang mengunggah video tersebut telah menyampaikan permintaan maaf melalui unggahannya.

"Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas apa yang terjadi terkait video yang saya unggah tentang mobil Patwal RI 36," tulisnya.