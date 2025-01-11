Raffi Ahmad Benarkan Mobil RI 36 Miliknya, Bantah Petugas Patwal Bersikap Arogan

JAKARTA - Raffi Ahmad membenarkan mobil berplat ‘RI 36’ yang sedang viral saat ini adalah kendaran dinas miliknya sebagai Utusan Khusus Presiden.

Mobil dinas RI 36 itu melintas di Jalan Jenderal Sudirman pada Rabu, 8 Januari 2025, sekitar pukul 16.30 WIB. Hingga petugas patroli dan pengawalan (patwal) yang mengawal mobil itu kemudian terekam kamera menunjuk-nunjuk seorang sopir taksi.

Meski mengakui mobil dinas itu miliknya, namun Raffi Ahmad menegaskan tidak berada di dalam mobil tersebut. Karena mobil itu digunakan untuk mengambil beberapa berkas penting yang diperlukannya untuk rapat berikutnya.

Suami Nagita Slavina tersebut mengungkap, kronologi sesungguhny dari kejadian itu. Dia menyebut, di depan taksi mewah itu sebenarnya ada truk yang berhenti.

Sehingga taksi mengambil jalur kanan dan nyaris menyerempet mobil yang ada di jalur tersebut. Alhasil, pengemudi taksi dan mobil tersebut terlibat adu argumen.

Petugas patwal yang melihat hal tersebut, kemudian langsung menegur pengemudi taksi itu karena khawatir akan menimbulkan kemacetan.

Raffi Ahmad Akui Mobil RI36 Miliknya, namun Bantah Petugas Patwal Bersikap Arogan. (Foto: Okezone)

“Dia bilang, ‘Hei jangan bertengkar. Bapak ayo maju!’ sambil melakukan gestur tangan seperti yang terlihat di video. Jadi tidak ada narasi arogan seperti yang tersebar di media sosial,” tutur sang artis.

Sementara itu, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri telah menyampaikan permohonan maaf atas aksi Brigadir DK, petugas patwal yang mengawal mobil RI 36.