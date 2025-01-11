Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Raffi Ahmad Benarkan Mobil RI 36 Miliknya, Bantah Petugas Patwal Bersikap Arogan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |17:05 WIB
Raffi Ahmad Benarkan Mobil RI 36 Miliknya, Bantah Petugas Patwal Bersikap Arogan
Raffi Ahmad Benarkan Mobil RI 36 Miliknya, Bantah Petugas Patwal Bersikap Arogan. (Foto: Instagram/@raffinagita1717)
A
A
A

JAKARTA - Raffi Ahmad membenarkan mobil berplat ‘RI 36’ yang sedang viral saat ini adalah kendaran dinas miliknya sebagai Utusan Khusus Presiden. 

Mobil dinas RI 36 itu melintas di Jalan Jenderal Sudirman pada Rabu, 8 Januari 2025, sekitar pukul 16.30 WIB. Hingga petugas patroli dan pengawalan (patwal) yang mengawal mobil itu kemudian terekam kamera menunjuk-nunjuk seorang sopir taksi.

Meski mengakui mobil dinas itu miliknya, namun Raffi Ahmad menegaskan tidak berada di dalam mobil tersebut. Karena mobil itu digunakan untuk mengambil beberapa berkas penting yang diperlukannya untuk rapat berikutnya.

Suami Nagita Slavina tersebut mengungkap, kronologi sesungguhny dari kejadian itu. Dia menyebut, di depan taksi mewah itu sebenarnya ada truk yang berhenti. 

Sehingga taksi mengambil jalur kanan dan nyaris menyerempet mobil yang ada di jalur tersebut. Alhasil, pengemudi taksi dan mobil tersebut terlibat adu argumen. 

Petugas patwal yang melihat hal tersebut, kemudian langsung menegur pengemudi taksi itu karena khawatir akan menimbulkan kemacetan. 

Raffi Ahmad Dipanggil Prabowo Subianto
Raffi Ahmad Akui Mobil RI36 Miliknya, namun Bantah Petugas Patwal Bersikap Arogan. (Foto: Okezone)

“Dia bilang, ‘Hei jangan bertengkar. Bapak ayo maju!’ sambil melakukan gestur tangan seperti yang terlihat di video. Jadi tidak ada narasi arogan seperti yang tersebar di media sosial,” tutur sang artis.

Sementara itu, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri telah menyampaikan permohonan maaf atas aksi Brigadir DK, petugas patwal yang mengawal mobil RI 36. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/33/3157886/cipung-zHnS_large.jpg
Momen Gemas Lily Temani Cipung Mengaji, Netizen: Masya Allah, Pinter Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155159/raffi_ahmad-PNDI_large.jpg
Direstui Nagita Slavina, Raffi Ahmad Siapkan Bonus untuk Atlet eSport 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/33/3146277/chika_jessica_dan_raffi_ahmad-58sD_large.jpg
Sempat Menolak, Chika Jessica Akhirnya Terima Bantuan Raffi Ahmad untuk Pengobatan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/33/3145503/raffi_ahmad-rlMN_large.jpg
Tajir Melintir, Raffi Ahmad Kurban 22 Sapi dan 90 Ekor Domba di Idul Adha 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/33/3144363/sonny_septian-Deuf_large.jpeg
Raffi Ahmad Hadiahkan Sapi Jumbo untuk Sonny Septian, Ini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/33/3144044/irfan_hakim-cqjn_large.jpg
3 Hewan Kurban Unik Artis Jelang Idul Adha 2025
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement