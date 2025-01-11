Pesan Sayang Nikita Mirzani untuk Lolly: Hanya Ibu yang Selalu Ada di Suka dan Duka

Pesan Sayang Nikita Mirzani untuk Lolly: Hanya Ibu yang Selalu Ada di Suka dan Duka (Foto: Okezone)

JAKARTA - Nikita Mirzani mulai menerima kenyataan atas hubungan yang kian rumit dengan putrinya, Laura Meizani atau Lolly. Setelah Lolly memutuskan kabur dari Rumah Aman, Nikita menyampaikan pesan menyentuh yang penuh keikhlasan terhadap keputusan hidup Lolly.

"Ami mengikhlaskan segala pilihan yang kamu buat, walaupun terkadang Ami merasa kehilangan," ujar Nikita dalam kanal YouTube Crazy Nikmir Real pada Sabtu (11/1/2025).

Meski demikian, Nikita menegaskan bahwa kasih sayangnya sebagai seorang ibu tidak akan pernah pudar, apa pun yang terjadi. Ia percaya bahwa tidak ada cinta yang lebih tulus daripada kasih seorang ibu kepada anaknya.

"Percayalah, tidak ada seorang ibu yang tidak menyayangi anaknya. Hanya ibu yang akan selalu ada dalam suka maupun duka," sambungnya dengan penuh haru.

Nikita juga meyakini bahwa suatu hari nanti Lolly akan memahami segala tindakan yang dilakukannya selama ini semata-mata karena rasa cinta yang begitu besar.

"Mungkin di suatu saat nanti, saat kamu menjadi seorang ibu, kamu akan memahami betapa besar cinta yang Ami berikan," ungkap Nikita.