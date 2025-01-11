Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ditinggal Irish Bella, Haldy Sabri Tak Kuat LDR: Miss You, Baby

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |23:30 WIB
Ditinggal Irish Bella, Haldy Sabri Tak Kuat LDR: <i>Miss You, Baby</i>
Ditinggal Irish Bella, Haldy Sabri Tak Kuat LDR. (Foto: Instagram/@haldy_sabri)
A
A
A

JAKARTA - Haldy Sabri tampaknya tak kuasa menahan rindu saat harus berjauhan dengan sang istri, Irish Bella. Baru 3 hari pisah, dia mengaku sangat merindukan sang istri.

"Miss you, baby," katanya sambil mengunggah foto kolase mereka saat selfie lewat akun Instagram pribadinya, pada Sabtu (11/1/2025). 

Unggahan Haldy Sabri itu ternyata ditanggapi oleh Irish Bella. Ibu dua anak itu tampak tertawa menanggapi tingkah sang suami. "Yangg," kata sang aktris di kolom komentar.

Interaksi Haldy Sabri dan Irish Bella itu membuat warganet gemas. "Cowok kalau lagi bucin, alay juga ya," kata @dara****. 

Akun @mahlaini**** menuliskan, "Mereka ini defenisi pacaran setelah menikah." Akun @yolanda*** menambahkan, "Ayo nyusul Pak Boss. Enggak enak loh LDR-an."

Halaman:
1 2
