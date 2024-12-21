Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Haldy Sabri Jawab Rumor Kehamilan Irish Bella

Novita Melieyana , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |10:05 WIB
Haldy Sabri Jawab Rumor Kehamilan Irish Bella
Irish Bella
A
A
A

JAKARTA - Haldy Sabri akhirnya menanggapi rumor kehamilan Irish Bella. Meski tak membenarkan sang istri tengah hamil, namun pengusaha asal Aceh itu tak menampik keinginannya memiliki anak dari Ibel. 

“Insya Allah. Apabila Allah berkenan dan mengizinkan maka kami berencana untuk menambah anak,” ujar Haldy saat Live lewat akun Instagram Irish Bella, pada 18 Desember silam. 

Seperti diketahui, pengusaha asal Aceh itu memiliki dua anak perempuan dari pernikahan pertamanya. Kedua anak perempuan Haldy tersebut, kini sudah beranjak dewasa. 

Sementara Irish Bella, memiliki dua anak yang masih kecil-kecil dari pernikahan pertamanya dengan Ammar Zoni. Selain mengungkapkan keinginannya untuk menambah momongan, Haldy juga tegas melarang sang istri main sinetron.

Namun Haldy Sabri memberikan keleluasaan pada istrinya untuk tetap berkecimpung di industri hiburan dengan menjadi eksekutif produser. “Sebentar lagi, film kami akan tayang di bioskop guys,” imbuhnya. 

Irish Bella dan Haldy Sabri
Haldy Sabri jawab rumor kehamilan Irish Bella. (Foto: Instagram/@_irishbella_)

Halaman:
1 2
