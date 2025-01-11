Comeback, Pia Eks Utopia Hadirkan Proyek Solo

JAKARTA - Pia Fellini, atau lebih dikenal sebagai Pia kembali hadir di belantika musik. Ia kembali hadir dengan lagu terbarunya, Karena Aku Berharga.

Lagu ini menjadi karya terbaru Pia setelah tiga tahun berlalu sejak ia terakhir kali merilis lagu bersama Pia Farhan. Kali ini, Pia hadir dengan lagu yang sangat personal dan penuh makna.

"Lagu ini ditulis untuk semua orang yang sedang berjuang menemukan dirinya kembali," ujar Pia.

Karena Aku Berharga menceritakan tentang seseorang yang terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Hingga pada suatu titik, ia mendapatkan kekuatan untuk keluar dari lingkaran tersebut dan mulai mencintai dirinya lagi.