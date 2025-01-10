Advertisement
TV SCOOP

Tonton Kuliner Nusantara Dapoer Ngebul bersama Chef Arie Andika, Hanya di MNCTV

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |22:30 WIB
Tonton Kuliner Nusantara Dapoer Ngebul bersama Chef Arie Andika, Hanya di MNCTV
Tonton Kuliner Nusantara Dapoer Ngebul bersama Chef Arie Andika, Hanya di MNCTV. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - MNCTV menghadirkan Kuliner Nusantara yang merupakan acara masak–memasak yang dikemas secara seru dan menarik lewat program Dapoer Ngebul.

Program Dapoer Ngebul bersama Arie Andika tayang di MNCTV, setiap Sabtu, pukul 08.30 WIB. Chef Arie akan mengajak penonton untuk mengeksplorasi dan berburu bahan masakan langsung dari alam.

Chef Arie akan menyusuri aliran sungai, saung di tengah sawah, pulau, dan berbagai tempat lainnya untuk mendapatkan bahan makanan. Setelah memasak, dia akan menikmati makanannya dengan panorama ciamik alam Indonesia .

Kali ini, Chef Arie akan menyusuri lokasi Teh Hutan Pinus Cirangsad, Kabupaten Bogor. Dia akan menangkap ikan dan mengolahnya menjadi menu Ikan Pindang Kuning serta Teh Tarik. 

Selanjutnya, Chef Arie akan mengeksplorasi Tanjung Teja, Kabupaten Serang. Dia akan memetik Daun Singkong dan memasaknya jadi Buntil Daun Singkong.

Terakhir, Chef akan mengunjungi kawasan Waduk Jatiluhur Purwakarta untuk memetik jagung. Dia akan mengolahnya menjadi Jagung Panggang serta Es Kuwut Timun.

Nah, penasaran kan bagaimana Chef Arie mengolah berbagai bahan makanan yang didapatkannya dari alam? Tonton Kuliner Nusantara Dapoer Ngebul di MNCTV, setiap Sabtu pukul 08.30 WIB.**

(SIS)

