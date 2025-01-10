Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cupi Cupita dan Gofar Hilman Putus, Pastikan Tetap Berteman

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |09:30 WIB
Cupi Cupita dan Gofar Hilman Putus, Pastikan Tetap Berteman
Cupi Cupita dan Gofar Hilman Putus. (Foto: Instagram/@cupitagobas19)
JAKARTA - Cupi Cupita dan Gofar Hilman resmi mengakhiri hubungan asmara mereka. Kabar tak menyenangkan itu diumumkan sang pedangdut lewat Instagram, pada 9 Januari 2025.

“Cupi dan Aa' Gofar PUTUS. Untuk teman-teman yang care dengan hubungan kami, aku dan Aa' Gofar memutuskan mengakhiri hubungan ini,” ujarnya dikutip dari Instagram, pada Sabtu (11/1/2025).

Pedangdut berdarah Sunda itu mengaku, tak akan membeberkan alasan mereka mengakhiri hubungan tersebut. Namun dia memastikan, mereka putus secara baik-baik dan tanpa keributan.

“Silaturahmi kami pun masih berjalan dengan baik sampai saat ini. Tapi untuk kenyamanan bersama, saya dan Aa’ Gofar tidak akan membahas apa yang sudah selesai,” ungkapnya.

Cupi Cupita dan Gofar Hilman mulai berpacaran pada pertengahan tahun 2024. Sang pedangdut mengaku, sang presenter adalah pria yang mampu meluluhkan hatinya setelah 2 tahun menjanda.

Halaman:
1 2
