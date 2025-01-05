Advertisement
23 Peserta Melaju ke Live Showcase, Dukung Jagoan Kamu! Streaming Indonesian Idol di Vision+

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 05 Januari 2025 |11:18 WIB
23 Peserta Melaju ke Live Showcase, Dukung Jagoan Kamu! Streaming Indonesian Idol di Vision+
23 peserta melaju ke Live Showcase, dukung jagoan kamu! Streaming Indonesian Idol di Vision+. (Foto: Vision+)
JAKARTA – Perjalanan para peserta di babak Elimination 3 Indonesian Idol 2024 Season XIII telah selesai! Setelah melalui perjuangan yang tidak mudah, kini 23 peserta terpilih siap melanjutkan langkah mereka ke babak Live Showcase. Saksikan streaming dengan klik di sini.

Di tahap ini, mereka akan menampilkan kemampuan terbaik mereka secara langsung di depan jutaan penonton di seluruh Indonesia. Menariknya, Elimination 3 menjadi kesempatan terakhir bagi para juri profesional untuk memberikan penilaian langsung. Kini, di babak Live Showcase, giliran masyarakat Indonesia yang mengambil alih peran besar. Melalui sistem voting, kamu dapat mendukung peserta favorit kamu untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju gelar juara Indonesian Idol 2024.

Jangan lewatkan keseruan Live Showcase yang akan disiarkan langsung setiap Senin dan Selasa, pukul 21.15 WIB, streaming melalui Vision+. Nikmati pengalaman menonton yang lebih mudah dan fleksibel melalui aplikasi Vision+ di mana saja dan kapan saja. Dukung jagoan kamu! Pastikan untuk memberikan dukungan kepada idola favorit kamu melalui mekanisme voting yang tersedia. Peran kamu sangat penting dalam menentukan perjalanan mereka di kompetisi ini. Jadi, jangan lupa untuk terus saksikan, dukung dan rasakan euforia Indonesian Idol 2024, dengan streaming klik di sini.

Ayo, jadilah saksi lahirnya bintang baru Indonesia! Jangan lupa download aplikasi Vision+ di Playstore atau AppStore kesayanganmu dan berlangganan mulai dari Rp20.000 untuk nikmati tayangan lainnya.

Untuk kamu yang ingin streaming konten premium Vision+ dan Viu sekaligus, kamu bisa langganan paket Combo MeVVah seharga Rp49.000. Segera unduh aplikasi Vision+ dan nikmati tontonan berkualitas di mana saja dan kapan saja!

(tty)

