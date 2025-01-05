JAKARTA - Mesa Hira bahagia bisa lolos ke dalam Top 23 Indonesian Idol Season XIII. Dara cantik asal Medan, Sumatera Utara ini siap berkompetisi di babak Live Showcase pada Senin 6 Januari 2025. Dia bertekad menampilkan performa terbaiknya di panggung yang semakin kompetitif.

Lahir pada 18 Mei 2006, Mesa Hira yang memiliki nama asli Meisya Syahirah, kini siap bersaing dengan para kontestan lainnya di Indonesian Idol Season XIII. Dengan penuh percaya diri, Mesa Hira optimistis mampu melangkah lebih jauh, menampilkan yang terbaik di setiap kesempatan, dan mewujudkan mimpinya menjadi idola baru yang dicintai juri dan penonton di seluruh Indonesia.

Berhasil mencapai babak Top 23 Indonesian Idol Season XIII, Mesa Hira ternyata memiliki latar belakang yang unik. Gadis berusia 18 tahun ini menekuni profesi sebagai barista setelah menyelesaikan pendidikannya di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Dedikasinya di dunia kopi tak menghalangi langkahnya untuk mengejar mimpi besar di dunia musik, yang kini mulai terwujud melalui ajang pencarian bakat bergengsi Indonesian Idol.

Siapa sangka, seorang barista dengan darah Indonesia-Pakistan ini ternyata menyimpan bakat luar biasa di dunia tarik suara. Dengan dukungan penuh dari kedua orangtuanya, Mesa Hira memberanikan diri mengikuti audisi Indonesian Idol Season XIII. Perjalanan itu kini membawanya melangkah jauh hingga babak Live Showcase Indonesian Idol Season XIII, siap memukau juri dan penonton dengan suara emasnya.

Mesa Hira berprofesi sebagai barista dan ingin duet dengan Ahmad Dhani. (Foto: Aldhi Chandra)

Pendidikan

Setelah menyelesaikan pendidikan SMA di Medan, Sumatera Utara, Mesa Hira sempat mencoba peruntungan di dunia kepolisian dengan mengikuti seleksi Bintara, sesuai keinginan orangtuanya.

Meski upaya tersebut belum terwujud, Mesa Hira tetap melangkah mantap dan memilih profesi sebagai barista. Dalam setiap pilihan dan langkahnya, dukungan orangtua selalu menjadi sumber kekuatan bagi Mesa untuk terus maju dan mewujudkan impiannya.

Musisi Inspirasi

Mesa Hira mengidolakan vokalis legendaris Aerosmith, Steven Tyler, yang menjadi inspirasinya dalam bermusik. Kekagumannya pada penyanyi Hollywood ini terlihat dari bagaimana dia mengembangkan karakter vokalnya yang kuat dengan nuansa rock.



Tak hanya musisi internasional, Mesa juga menyukai band Dewa 19. Lagu-lagu ciptaan Ahmad Dhani, yang kaya akan emosi dan makna menjadi favoritnya. Mesa pun berharap bisa membawakan karya-karya Dewa 19 di panggung Indonesian Idol.

Kecintaan Mesa Hira pada band Dewa 19 begitu mendalam hingga menyimpan harapan besar untuk bisa berduet dengan Ahmad Dhani dan personel lainnya. Lebih dari itu, Mesa bahkan bermimpi dapat menarik perhatian Ahmad Dhani dan dipercaya menjadi vokalis baru grup musik TRIAD, yang juga digawanginya. Bagi Mesa Hira, kesempatan tersebut akan menjadi pencapaian luar biasa dalam perjalanan bermusiknya.

Hobi

Selain bernyanyi, Mesa Hira memiliki hobi unik yang sudah ditekuni sejak kecil, yaitu meracik kopi. Kecintaannya pada kopi membawanya untuk menjadikan hobi ini sebagai profesi. Mesa pun menyalurkan passion-nya dengan bekerja sebagai seorang barista, profesi yang dinikmati sepenuh hati karena bisa menyalurkan hobinya.

Namun, setelah memutuskan untuk mengikuti ajang Indonesian Idol, Mesa harus meninggalkan sejenak hobinya meracik kopi. Kini, dia memilih untuk fokus sepenuhnya pada perjalanan kariernya di industri musik.

Motto

Tetap hidup walau banyak masalah.

Sosial Media

Instagram: @meisya.syahirah

TikTok: Meysyahirah