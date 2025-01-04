Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Billy Syahputra Dekati Cewek Bule, Akui Masih Ada Perbedaan Pemikiran

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 05 Januari 2025 |11:02 WIB
Billy Syahputra Dekati Cewek Bule, Akui Masih Ada Perbedaan Pemikiran
Billy Syahputra Dekati Cewek Bule, Akui Masih Ada Perbedaan Pemikiran (Foto: IG Billy)
A
A
A

JAKARTA - Billy Syahputra akhirnya berbagi kabar mengenai kehidupan asmaranya. Setelah cukup lama menyandang status jomblo, adik almarhum Olga Syahputra ini mengungkap sedang dekat dengan seorang wanita bule asal Eropa bernama Vika.

Meski begitu, Billy belum ingin buru-buru mendefinisikan hubungan mereka. Ia menjelaskan bahwa saat ini mereka masih dalam tahap pendekatan dan saling mengenal.

"Kita lagi masa penjajakan, masa pendekatan," ujar Billy dalam kanal YouTube miliknya.

Billy Syahputra Dekati Cewek Bule, Akui Masih Ada Perbedaan Pemikiran
Billy Syahputra Dekati Cewek Bule, Akui Masih Ada Perbedaan Pemikiran

Billy mengungkapkan bahwa hubungan mereka sudah berjalan cukup intens. Selama Vika berada di Jakarta, mereka sering meluangkan waktu bersama.

"Kita kenal sudah beberapa lama, kemudian kita di Jakarta bertemu, kita komunikasi, kita jalan bareng, makan bareng," jelasnya.

Billy menyadari bahwa hubungan ini tidak mudah karena adanya perbedaan karakter dan latar belakang budaya. Namun, ia tetap membuka peluang untuk menjalin hubungan yang lebih serius.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
