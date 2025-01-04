Gagal Nyaleg, Dede Sunandar Dapat Bantuan Finansial dari Vicky Prasetyo

JAKARTA - Dede Sunandar harus menerima kenyataan pahit setelah gagal terpilih sebagai anggota legislatif. Kegagalan ini berdampak signifikan pada kondisi finansialnya, hingga ia terpaksa menjual kendaraan pribadinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Situasi semakin sulit karena Dede saat ini jarang mendapatkan tawaran pekerjaan dari stasiun televisi. Akibatnya, ia harus banting setir dan bekerja sebagai pelayan restoran demi menyambung hidup.

Dede mengungkapkan bahwa Vicky Prasetyo adalah sosok yang mengajaknya terjun ke dunia politik. Namun, Vicky sendiri juga mengalami kekalahan dalam Pilkada 2024, di mana ia gagal menjadi Bupati Pemalang dalam pemilu serentak yang digelar pada 27 November 2024.

"Kalau itu memang jual kendaraan lah istilahnya, dan kemarin yang ngajak itu kan Pak Vicky Prasetyo," ungkap Dede Sunandar saat ditemui di kawasan Tangerang, Banten, belum lama ini.