Bersama StarHits, Refa Ardhi Siap Taklukkan Industri Digital

JAKARTA - Di tengah persaingan ketat dunia digital, nama Refa Ardhi mulai menonjol sebagai salah satu content creator muda yang berbakat. Untuk mengembangkan kariernya, pria 18 tahun itu berkolaborasi dengan StarHits.

Bagi Refa, StarHits tak hanya memberikan dukungan teknis, namun juga membuka peluang untuk memperluas jangkauan kontennya. “Saya berharap, tim StarHits bisa terus mendukung saya dalam menciptakan ide-ide kreatif,” ujarnya.

Sejauh ini, Refa Ardhi aktif di berbagai platform media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok, Snack Video, dan Facebook. Dengan gaya kontennya yang menghibur, ia berhasil menarik perhatian audiens dari berbagai kalangan.

Beberapa pencapaian penting yang telah diraihnya termasuk berkolaborasi dengan artis ternama dan menghadiri acara eksklusif di Google Office dan YouTube. Meski masih sangat muda, namun Refa memiliki visi jelas tentang masa depannya.

Ia berambisi menjadi content creator terbesar di Indonesia, dengan target meraih Diamond Play Button dari YouTube. Harapannya tahun 2025 adalah mencapai 1 juta subscriber dan terus berkembang hingga 10 juta subscriber di masa depan.