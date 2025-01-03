2025, Sisca Saras Optimis Tulis Lembaran Baru

JAKARTA - Penyanyi Sisca Saras memulai tahun 2025 dengan penuh semangat dan harapan. Ia mengungkapkan rasa syukurnya atas berbagai momen berharga yang ia alami sepanjang perjalanan hidupnya.

Pelantun Cinta Setara itu ingin menulis lembaran baru di 2025. Mantan personel JKT48 ini berharap, segala resolusi bisa terwujud.

"Dari bertemu dengan orang-orang hebat sampai akhirnya bisa merilis single baru, rasanya seperti lembaran hidup baru dimulai di tahun ini," ungkap Sisca dengan antusias.

Menurutnya, tahun 2025 menjadi waktu untuk belajar dari berbagai pengalaman hidup, baik itu lewat pertemuan dengan orang lain, perasaan pribadi, hingga berbagai momen yang mengajarkan arti bahagia dan kecewa.