HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Olla Ramlan, Artis Cantik yang Memulai Karier dari Cover Girl Majalah

Novita Melieyana , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |08:18 WIB
Biodata dan Agama Olla Ramlan, Artis Cantik yang Memulai Karier dari <i>Cover Girl</i> Majalah
Olla Ramlan. (Foto: IG Olla)
A
A
A

JAKARTA - Biodata dan Agama Olla Ramlan akan dibahas dalam artikel ini. Sosoknya kerap menjadi sorotan akibat pilihan outfitnya yang dianggap terlalu berani untuk perempuan berhijab. 

Seperti saat menghadiri pernikahan Rizky Febian dan Mahalini pada Mei 2024, Olla tampil mengenakan dress panjang super ketat berwarna gold metalik yang dipadukannya dengan turban. 

Biodata dan Agama Olla Ramlan
Febiola Ramlan lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada 15 Februari 1980. Ia adalah anak keenam dari 11 bersaudara dari pasangan Muhammad Ramlan dan Tis’ah Assarah. 

Sebelum terjun ke dunia hiburan, Olla yang menganut agama Islam tersebut menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Jakarta.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita celebrity lainnya
