Biodata dan Agama Olla Ramlan, Artis Cantik yang Memulai Karier dari Cover Girl Majalah

JAKARTA - Biodata dan Agama Olla Ramlan akan dibahas dalam artikel ini. Sosoknya kerap menjadi sorotan akibat pilihan outfitnya yang dianggap terlalu berani untuk perempuan berhijab.

Seperti saat menghadiri pernikahan Rizky Febian dan Mahalini pada Mei 2024, Olla tampil mengenakan dress panjang super ketat berwarna gold metalik yang dipadukannya dengan turban.

Febiola Ramlan lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada 15 Februari 1980. Ia adalah anak keenam dari 11 bersaudara dari pasangan Muhammad Ramlan dan Tis’ah Assarah.

Sebelum terjun ke dunia hiburan, Olla yang menganut agama Islam tersebut menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Jakarta.