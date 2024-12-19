Olla Ramlan Akui Dekat dengan Pacar Baru Sean Michael Alexander

JAKARTA - Olla Ramlan mengungkapkan kedekatannya dengan pacar baru Sean Michael Alexander, putra sulungnya. Meski identitas sang kekasih masih dirahasiakan, Olla menyatakan bahwa hubungan mereka berjalan akrab.

Sebagai seorang ibu, Olla merasa bahagia melihat Sean yang kini memiliki pasangan. Ia pun membuka diri untuk menjalin hubungan baik dengan kekasih putranya.

“Pacar Sean sering main ke rumah, jadi kami dekat,” kata Olla Ramlan saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Meski menyambut baik hubungan Sean dengan kekasihnya, Olla tetap mengingatkan pentingnya pendidikan. Ia berharap Sean tetap fokus pada pelajaran meskipun sedang menjalin hubungan asmara.