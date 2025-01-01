Advertisement
HOT GOSSIP

Dewi Tak Masalah Pak Tarno Temui Istri Lain, Asal Minta Izin

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |20:40 WIB
Dewi Tak Masalah Pak Tarno Temui Istri Lain, Asal Minta Izin (Foto: Okezone)
JAKARTA - Dewi, istri muda pesulap Pak Tarno, mengungkapkan bahwa dirinya tidak keberatan jika sang suami membagi waktunya dengan istri lain. Namun, Dewi menegaskan bahwa ia ingin Pak Tarno selalu meminta izin terlebih dahulu sebelum menemui mereka.

Sebelumnya, Dewi sempat merasa kecewa karena Pak Tarno sering pergi tanpa pemberitahuan jelas. Sang suami bahkan kerap beralasan hendak bermain sulap di sekitar rumah, padahal sebenarnya menemui istri lainnya.

"Iya, dulu dia cuma bilang mau ke gang 10. Pamitan bilang ada acara, ternyata dia pergi ke rumah istri yang lain," ungkap Dewi kepada wartawan saat ditemui di kawasan Warakas, Jakarta Utara, baru-baru ini.

Setelah mengetahui dirinya dimadu, Dewi mengaku kini Pak Tarno mulai lebih jujur.

