Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tak Akur, Dewi Ceritakan Momen Dilabrak Sariyah Setelah Menikah dengan Pak Tarno

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |16:02 WIB
Tak Akur, Dewi Ceritakan Momen Dilabrak Sariyah Setelah Menikah dengan Pak Tarno
Tak Akur, Dewi Ceritakan Momen Dilabrak Sariyah Setelah Menikah dengan Pak Tarno (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Hubungan antara Sariyah dan Dewi, dua istri Pak Tarno, hingga kini masih belum harmonis. Ketegangan ini bermula ketika Pak Tarno memutuskan menikah lagi tanpa meminta izin dari Sariyah, istri pertamanya.

Dewi mengisahkan kepada wartawan bagaimana ia dilabrak oleh Sariyah tak lama setelah pernikahannya. Saat itu, Dewi baru saja pindah ke Jakarta Utara untuk tinggal bersama sang pesulap.

Menurut Dewi, ia dinikahi secara siri oleh Pak Tarno sekitar empat bulan yang lalu. Pak Tarno berjanji akan meresmikan pernikahan mereka secara hukum negara setelah mereka mulai tinggal bersama.

Tak Akur, Dewi Ceritakan Momen Dilabrak Sariyah Setelah Menikah dengan Pak Tarno
Tak Akur, Dewi Ceritakan Momen Dilabrak Sariyah Setelah Menikah dengan Pak Tarno

"Kata Pak Tarno, 'Kita nikah siri dulu, nanti baru nikah negara.' Dia bilang begitu ke kakak saya. Kakak saya pun setuju. Setelah itu, pas Hari Raya, saya berhenti kerja dan ikut Pak Tarno pindah ke Jakarta Utara," ujar Dewi di Kawasan Warakas, Jakarta Utara, belum lama ini.

Namun, momen manis sebagai pengantin baru berubah menjadi tegang ketika Sariyah mendatangi kontrakan Dewi. Rupanya, Sariyah tinggal tak jauh dari sana.

Dewi mengaku terkejut karena sebelumnya Pak Tarno mengatakan bahwa ia pernah menikah dengan seorang pramugari yang kemudian meninggalkannya.

"Tiba-tiba saya dilabrak sama Bu Sariyah. Saya kaget karena waktu pertama kali Pak Tarno mendekati saya, dia bilang istri sebelumnya itu seorang pramugari. Katanya sibuk dengan urusan penerbangan, makanya dia ingin mencari pendamping," cerita Dewi.

"Saya nggak tahu kalau ada Bu Sariyah dan istri-istri lainnya. Ternyata saya istri ke-10," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/33/3136425/pak_tarno-KSvM_large.jpg
Pak Tarno Dituduh Ngemis di Kota Tua, Istri Syok Dihujat Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/33/3136279/pak_tarno-qn6U_large.jpg
Bantah Mengemis di Kota Tua, Ini Alasan Pak Tarno Tetap Terima Uang Pengunjung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/03/33/3136026/pak_tarno-2qCR_large.jpg
Pak Tarno Sedih Disebut Ngemis di Kota Tua: Saya Lagi Piknik, Diajak Foto dan Dikasih Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/33/3110251/pak_tarno-gQoy_large.jpg
Pak Tarno Pastikan Tidak akan Pensiun Main Sulap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/33/3110118/pak_tarno-5VU1_large.jpg
Istri Pertama Bersyukur Pak Tarno Akhirnya Pulang, Sariyah: Doa Saya Terkabul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/33/3102333/pak_tarno-VYFd_large.jpg
Kabar Bahagia, Pak Tarno Mulai Pulih Bisa Berjalan Tanpa Kursi Roda
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement