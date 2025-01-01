Istri Muda Pak Tarno Ungkap Keinginan Suaminya untuk Punya Anak Lagi

JAKARTA - Dewi, istri muda Pak Tarno, mengungkapkan keinginan sang suami untuk memiliki anak lagi. Meski demikian, Dewi masih mempertimbangkan hal tersebut.

Dewi sendiri mengaku tidak mengetahui secara pasti jumlah istri Pak Tarno serta anak-anak dari pernikahan sebelumnya.

"Dari cerita teman-temannya, disebutkan nama-nama ini, jadi saya tahu kalau saya yang ke-10," ujar Dewi saat ditemui di kawasan Warakas, Jakarta Utara, belum lama ini.

Menurut Dewi, Pak Tarno memiliki enam anak dari istri pertamanya dan istri kedua. Namun, salah satu anak dari istri pertama telah meninggal dunia.