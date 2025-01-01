Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Talitha Curtis, Ratu FTV yang Pernah Jadi Ani-Ani demi Bertahan Hidup

Novita Melieyana , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |10:46 WIB
Biodata dan Agama Talitha Curtis, Ratu FTV yang Pernah Jadi Ani-Ani demi Bertahan Hidup
Biodata dan Agama Talitha Curtis. (Foto: Instagram/Talitha Curtis)
A
A
A

JAKARTA - Biodata dan agama Talitha Curtis, mantan Ratu FTV yang jadi penjual risol. Setelah 4 tahun vakum dari industri hiburan, sang aktris harus menjalani hidup yang sangat sederhana.

Sebagai seorang penjual, Talitha kerap mempromosikan dagangannya lewat media sosial. Tak jarang, dia juga memperlihatkan rumah kontrakannya yang sempit kepada netizen

Biodata dan Agama Talitha Curtis

Talitha Curtis Winn lahir pada 6 Juli 2002. Ayahnya, Curtis Winn merupakan seorang pria berdarah Inggris, sementara ibunya, Artika Mulyatika merupakan perempuan Indonesia asli.

Kepada Denny Sumargo, dia mengaku, ibu kandungnya adalah seorang pekerja dunia malam. “Dan aku ini anak salah satu tamunya,” ujarnya dalam podcast YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, pada 16 Desember 2024.

Bermodalkan wajah cantik kebule-bulean, Talitha yang masih berusia 12 tahun memulai debutnya di dunia akting dengan membintangi sinetron Badai, pada 2014. Ternyata, pengalaman itu membuka peluangnya membintangi sinetron lain.

Talitha Curtis
Biodata dan Agama Talitha Curtis. (Foto: Instagram)

Sebut saja sinetron populer Ganteng Ganteng Serigala (2015) dan Jinny Oh Jinny Datang Lagi (2016). Dia juga membintangi 100 film televisi (FTV), seperti Cintaku Nggak Diomprengin (2015) hingga Kesembur Cinta Tukang Ledeng Cantik (2016). 

Terakhir, Talitha membintangi beberapa sinetron pada 2021, seperti Tutur Tinular dan Kembalinya Raden Kian Santang. Namun di tengah badai COVID-19, dia mengaku, tak ada rumah produksi yang memanggilnya untuk berakting.

“Selain pandemi, aku enggak dapat job lagi karena sudah menggemuk kali ya,” ujar sang aktris saat menjadi bintang tamu podcast Denny Sumargo, pada 16 Desember 2024. 

Untuk bisa mendapatkan uang, Talitha Curtis bahkan sempat melayani para pria hidung belang. Namun beberapa bulan terakhir, dia memilih untuk berjualan makanan, seperti risol dan rice bowl.

 

Halaman:
1 2
