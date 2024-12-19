Kisah Pilu Talitha Curtis Jadi Ani-Ani Imbas Sepi Job, Hanya Dibayar Rp3 Juta

Talitha Curtis Akui Pernah Jadi Ani-Ani demi Bertahan Hidup, Hanya Dibayar Rp3 Juta. (Foto: Instagram/@talithacurtis_)

JAKARTA - Talitha Curtis mengaku, pernah menjalani berbagai profesi setelah tawaran akting tak lagi menghampirinya pascapandemi COVID-19. Dia terpaksa melakukan apapun demi bisa bertahan hidup.

“Awalnya, nyoba jadi ojek online. Itu aku lakukan karena benar-benar kepepet,” ujar bintang FTV tersebut, dikutip dari channel YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo, pada Kamis (19/12/2024).

Selain menjadi ojek online, Talitha Curtis juga mengaku, pernah jatuh dalam dunia malam dan melakoni pekerjaan sebagai ‘ani-ani’. Pekerjaan, yang diakui sang aktris, sangat disesalinya.

“Dulu, aku pernah tidur sama Om-om. Menemani mereka karaoke-an biar bisa dapat duit. Aku enggak bohong, ada kok saksinya. Buat apa aku lakukan itu? Demi bisa survive!” tuturnya.

Dari profesi sebagai ani-ani itu, Talitha Curtis mengaku, mendapat bayaran sangat minim. “Bayarannya, enggak sampai Rp10 juta. Paling hanya Rp3 juta atau Rp4 juta. Hanya untuk bertahan sampai besoknya,” katanya lagi.

Kehidupan sulit Talitha ternyata sudah dimulai sejak kecil. Ia tumbuh tanpa mengetahui siapa ayah kandungnya dan baru mengetahui bahwa ia bukan anak kandung ibu yang membesarkannya ketika membaca akta kelahiran di kelas 4 SD.

Lebih memilukan lagi, Talitha mengetahui bahwa ibu kandungnya telah meninggal dunia karena kecelakaan saat mengandung adiknya, sedangkan ia masih berusia 3 tahun.