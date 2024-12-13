Sempat Jadi Ratu FTV, Talitha Curtis Kini Jualan Risol di Pinggir Jalan

Sempat Jadi Ratu FTV, Talitha Curtis Kini Jualan Risol di Pinggir Jalan. (Foto: Instagram/@talithacurtis _)

JAKARTA - Talitha Curtis Winn tengah menjadi sorotan warganet. Pasalnya, aktris yang pernah dijuluki Ratu FTV itu kini menjalani hidup sederhana dengan profesi baru sebagai pedagang risol pinggir jalan.

Untuk ‘mempromosikan’ dagangannya, Talitha selalu mengunggah berbagai kegiatannya berjualan di media sosial, baik TikTok maupun Instagram. Bahkan, dia tak sungkan memamerkan rumah petakan yang kini dihuninya.

Terbaru, sang aktris mengunggah momen saat dirinya sedang berjualan ke Instagram. Dia tampak menyorot beberapa kotak risol yang telah tersusun dengan rapi. Tak hanya risol, Talitha Curtis juga berjualan rice bowl hingga donat.

“Bismillah, new journey. Alamatnya di ‘Ind*mar*t Gaperi Bojong Gede’ atau bisa cari di aplikasi G*jek, search saja ‘mou jajan’ ada di slide ke 3! See you guys,” katanya dalam unggahannya tersebut.

Sempat Jadi Ratu FTV, Talitha Curtis Kini Jualan Risol di Pinggir Jalan. (Foto: Instagram/@talithacurtis_)

Warganet ramai memuji Talitha Curtis yang tak malu berjualan di pinggir jalan meski dia memulai kariernya sebagai aktris. “Aura artisnya tetap masih melekat ya,” ujar akun @Jeng*****.