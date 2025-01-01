Resolusi dan Rencana Besar Abeliano di 2025

JAKARTA - Abeliano berbagi cerita tentang makna perayaan Tahun Baru dalam hidupnya sekaligus harapannya untuk tahun 2025. Dengan latar belakang pengalaman budaya yang beragam, Abeliano memaknai pergantian tahun sebagai momen kebersamaan yang penuh kehangatan.

Sebagai anak yang tumbuh di berbagai negara karena mengikuti orang tuanya, Abeliano mengenang masa kecilnya dengan rasa syukur.

“Kalau Natal dan Tahun Baru, sebenarnya nggak ada yang terlalu spesial. Biasanya kalau di luar negeri, kita kumpul bareng, kalau nggak di kedutaan besar. Intinya silaturahmi aja,” kenangnya.

Salah satu momen berkesan adalah saat ia merayakan Natal di Belanda. “Waktu itu seru banget, ada yang jadi Santa dan kita dapat kado. Di sekolah juga ramai, ada makan malam bareng, kita dekor ruangan, dan ngerayain Natal bersama teman-teman SD,” tambahnya dengan antusias.