Jeon Jong Seo Dikritik Usai Unggah Foto Selfie di Tengah Masa Berkabung Korea Selatan

(Foto: ist)

SEOUL - Aktris Korea Selatan, Jeon Jong Seo, menjadi sasaran kritik tajam dari netizen setelah mengunggah foto selfie di tengah masa berkabung nasional atas tragedi jatuhnya pesawat Jeju Air pada 29 Desember 2024. Banyak yang menilai unggahan tersebut menunjukkan kurangnya empati di saat seluruh negeri sedang berduka.

Melansir Allkpop, Selasa (31/12/2024), Jeon Jong Seo mengunggah foto itu melalui akun Instagram pribadinya, @wjswhdtj94. Dalam foto tersebut, bintang drama Ballerina ini terlihat mengenakan outer berwarna krem, duduk di dalam mobil, dan tersenyum sambil menyandarkan tangan di pipinya.

Jeon Jong Seo Dikritik Usai Unggah Foto Selfie di Tengah Masa Berkabung Korea Selatan (Hancinema)

Unggahan tersebut dilengkapi dengan keterangan, "Masih syuting hari ini," yang menunjukkan bahwa ia sedang menjalani aktivitas kerja.

Namun, unggahan itu segera menuai kritik pedas dari netizen. Banyak yang merasa Jeon Jong Seo tidak menunjukkan rasa hormat terhadap masa berkabung nasional, yang berlangsung dari 30 Desember hingga 4 Januari, sebagai penghormatan kepada para korban tragedi Jeju Air.