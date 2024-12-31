Karier Elma Dae Melejit di 2024, Harapkan Hal ini di Tahun Baru

Karier Elma Dae Melejit di 2024, Harapkan Hal ini di Tahun Baru (Foto: Okezone)

JAKARTA - Elma Dae menutup tahun 2024 dengan penuh rasa syukur dan bangga. Bagi Elma, tahun ini menjadi momen penting yang ia sebut sebagai “year of improvement” atau tahun peningkatan, berkat berbagai pencapaian yang berhasil diraihnya sepanjang tahun.

Salah satu tonggak penting dalam perjalanan karier musiknya adalah peluncuran single ‘Pisah Baik-Baik’, yang ia tulis dan ciptakan sendiri. Lagu tersebut diangkat dari kisah pribadinya dan mendapat respons sangat positif dari para pendengar, teman, hingga keluarga terdekatnya.

“Awalnya aku malu-malu dan nggak berani menunjukkan karya yang aku tulis sendiri. Tapi akhirnya aku memberanikan diri untuk merilis lagu ini. Apalagi lagu ini juga berdasarkan cerita pribadiku, jadi 2024 terasa sangat istimewa,” ungkap Elma penuh antusias.

Karier Elma Dae Melejit di 2024, Harapkan Hal ini di Tahun Baru

Selain berkembang sebagai musisi, Elma juga merasakan pertumbuhan yang signifikan dalam kehidupan pribadinya. Ia menggambarkan tahun 2024 sebagai perjalanan yang membantunya menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Pengalaman-pengalaman ini memberinya semangat baru untuk terus berkarya dan berkembang di masa mendatang.

Tak hanya sibuk dengan karier musik, Elma juga menyempatkan diri untuk meluangkan waktu bersama keluarga. Ia menganggap momen kebersamaan tersebut sangat berarti.

“Kita sering gereja bareng, makan-makan bareng keluarga. Itu momen yang selalu aku syukuri dan nantikan setiap tahunnya,” ujarnya dengan hangat.