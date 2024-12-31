Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

2025, Rachel Cia Siap Menggebrak Industri Musik 

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |00:39 WIB
2025, Rachel Cia Siap Menggebrak Industri Musik 
2025, Rachel Cia Siap Menggebrak Industri Musik (Foto: IG Rachel)
A
A
A

JAKARTA - Sosok wanita yang selama ini dikenal sukses di dunia E-Sports, Rachel Cia, kini tengah bersiap untuk memulai perjalanan baru yang mengejutkan banyak pihak. Dengan keyakinan dan semangat yang besar, Rachel siap memasuki industri musik dan membawa gebrakan baru yang akan memikat hati para penggemarnya.

Dalam pernyataannya, Rachel berbagi cerita tentang perjalanannya di dunia musik, yang sebenarnya telah dimulai sejak lama.

“Aku mulai bermusik dari tahun 2014, tapi sempat berhenti karena ingin belajar banyak hal lain dulu. Meski begitu, aku nggak pernah meninggalkan cinta dan passion-ku di musik. Di tahun 2022, aku mulai bikin draft lagu bareng produserku, sempat berencana rilis indie, tapi tertunda,” ujar Rachel dengan penuh antusias.

2025, Rachel Chia Siap Menggebrak Industri Musik
2025, Rachel Cia Siap Menggebrak Industri Musik

Keberuntungan akhirnya menghampiri Rachel pada tahun 2024, ketika ia bertemu dengan perwakilan Sony Music Entertainment Indonesia (SMEI). Pertemuan ini menjadi titik balik yang membuka jalan baru baginya untuk menjelajahi dunia musik dengan skala yang lebih luas.

“Ini adalah momen yang tepat buat aku mempersembahkan karya-karyaku ke dunia,” ungkap Rachel, penuh percaya diri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/205/3123787/rachel_cia-zx7S_large.jpg
Rachel Cia Tak Sabar Wujudkan Mimpinya di Dunia Musik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/21/205/3115927/rachel_cia-5oxc_large.jpeg
Rachel Cia Sukses Unjuk Gigi di Event Musik Hiphop
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/10/33/3112536/rachel_cia-txge_large.jpg
Biodata Rachel Cia, Perempuan yang Duduk di Samping Dikta saat Lomba Tenis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174892//aditya_bagja_mulyana-o5ba_large.jpg
Cerita Eks Bassist The SIGIT yang Hengkang Usai Kelewat Sholat Subuh saat Tour Manggung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174877//elsa_japasal-6m17_large.jpg
Elsa Japasal Ngaku Deg-degan dengan Single Terbaru, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174781//ashanty-NlSE_large.jpg
Respons Ashanty Usai Dituding Rampas Barang Eks Karyawan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement