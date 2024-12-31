2025, Rachel Cia Siap Menggebrak Industri Musik

JAKARTA - Sosok wanita yang selama ini dikenal sukses di dunia E-Sports, Rachel Cia, kini tengah bersiap untuk memulai perjalanan baru yang mengejutkan banyak pihak. Dengan keyakinan dan semangat yang besar, Rachel siap memasuki industri musik dan membawa gebrakan baru yang akan memikat hati para penggemarnya.

Dalam pernyataannya, Rachel berbagi cerita tentang perjalanannya di dunia musik, yang sebenarnya telah dimulai sejak lama.

“Aku mulai bermusik dari tahun 2014, tapi sempat berhenti karena ingin belajar banyak hal lain dulu. Meski begitu, aku nggak pernah meninggalkan cinta dan passion-ku di musik. Di tahun 2022, aku mulai bikin draft lagu bareng produserku, sempat berencana rilis indie, tapi tertunda,” ujar Rachel dengan penuh antusias.

2025, Rachel Cia Siap Menggebrak Industri Musik

Keberuntungan akhirnya menghampiri Rachel pada tahun 2024, ketika ia bertemu dengan perwakilan Sony Music Entertainment Indonesia (SMEI). Pertemuan ini menjadi titik balik yang membuka jalan baru baginya untuk menjelajahi dunia musik dengan skala yang lebih luas.

“Ini adalah momen yang tepat buat aku mempersembahkan karya-karyaku ke dunia,” ungkap Rachel, penuh percaya diri.