M7 Tactical Jadi Pelampiasan Farel Tarek dari Trauma Penolakan Cinta

JAKARTA - Dalam series terbaru ‘Suka-Suka Farel’ yang diunggah di YouTube @farelogic, Farel Tarek mengajak penonton untuk menyaksikan perjalanan emosional seorang pria yang mencoba mendekati wanita pujaannya, Siti Sumarti.

Farel mengaku, merasa cemas dan panik saat akan menyatakan cintanya. Walau khawatir ditolak, namun dia berusaha menyusun kata-kata terbaik untuk menyampaikan perasaannya.

Sebagai pelampiasan dari rasa gugupnya, Farel Tarek pun belajar menembak di M7 Tactical, sebuah lokasi modern di Kuningan City Mall, Jakarta. Fasilitas ini menawarkan pengalaman unik yang cocok bagi siapa saja yang ingin mencoba hal baru.

Tempat ini menyediakan fasilitas modern dan para ahli yang siap membimbing dan memantau permainan Anda. Dengan begitu, M7 Tactical menjadi lokasi sempurna untuk belajar sekaligus bersenang-senang.

Di tempat itu, Farel Tarek belajar teknik dasar menembak, memegang senjata hingga mengoperasikannya. Selain pengalaman fisik, kegiatan tersebut menjadi momen refleksi emosional bagi Farel.