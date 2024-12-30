Fitri Salhuteru Siap Bongkar Perlakuan Buruk Nikita Mirzani pada Laura Meizani di Hadapan Polisi

JAKARTA - Fitri Salhuteru mendeklarasikan perang atas mantan sahabatnya, Nikita Mirzani. Dia mengaku, siap memberikan keterangan jika diperlukan pihak kepolisian terkait kasus persetubuhan dan aborsi yang dilaporkan Niki atas Vadel Badjideh.

“Bahas masalah orang, tapi tak bisa menyelesaikan masalah sendiri. Untuk Polres Jaksel, saya Fitri Salhuteru siap memberikan keterangan jika diperlukan,” ujarnya lewat Insta Story yang diunggah ulang oleh akun TikTok @gas_melonku.

Fitri Salhuteru mengungkapkan akan membongkar perlakuan Nikita Mirzani pada putrinya. Kesaksiannya nanti, akan diperkuat dengan bukti percakapan dengan Laura Meizani yang dikumpulkannya selama ini.

“Saya punya banyak sekali bukti kelakuan si ibu bi*dab itu terhadap anaknya. Saya dengan senang hati akan membantu untuk memberikan informasi bagaimana sulitnya Laura memiliki ibu seperti dia,” katanya.

Dalam lanjutan keterangannya, Fitri mengunggah salah satu chatnya dengan Laura Meizani. Dalam chat itu terlihat bagaimana remaja 17 tahun itu tidak suka dibanding-bandingkan sang ibu dengan anak perempuan Fitri.