JAKARTA - Nama komedian Fico Fachriza tengah menjadi perbincangan hangat di berbagai sosial media saat ini. Fico diketahui berbohong mengenai kondisi keluarganya agar mendapat pinjaman uang dari sejumlah selebriti tanah air lantaran diduga terjerat hutang pinjaman online (pinjol).

Teuku Ryzki, atau yang juga dikenal sebagai Kiki TBA, merupakan salah satu korban yang pertama kali mengungkap kebenaran dari kasus ini di akun Instagram pribadi miliknya @teukuryz.

Dalam unggahan tersebut, Kiki menunjukan sejumlah bukti ketika Fico membohongi dirinya untuk mendapatkan pinjaman uang. Postingan tersebut kemudian ramai dikomentari para selebriti lainnya yang juga ikut menjadi korban, mulai dari Aurel Hermansyah, Ernest Prakasa, Virgoun, sampai Nikita Willy.

Fico Fachriza sendiri merupakan salah satu komedian sekaligus aktor Indonesia yang cukup populer. Kasus penipuan yang diduga dilakukan oleh Fico tentu membuat netizen penasaran dengan jumlah kekayaan yang dimiliki oleh dirinya sebelum terjerat oleh hutang pinjaman online (pinjol). Berikut 4 sumber kekayaan Fico Fachriza.

1. Komedian

Fico mengawali kariernya di industri hiburan Indonesia dengan mengikuti Stand Up Comedy Indonesia musim ketiga pada tahun 2013 silam. Punya gaya melawak khas, Fico berhasil menjadi juara kedua di SUCI musim tersebut.

Setelah itu, Fico melanjutkan kariernya sebagai seorang komedian, mengikuti jejak karier kakaknya, Ananta Rispo, yang juga seorang komedian. Fico dibanjiri tawaran melawak di berbagai tempat dan berhasil menjadi salah satu komedian terpopuler di Indonesia sampai saat ini.

2. Akting

Tidak hanya melawak, Fico Fachriza juga merupakan seorang aktor. Setelah popularitasnya kian meningkat, Fico mulai mendapat tawaran untuk akting di sejumlah film komedi tanah air.

Siapa sangka, Fico dapat melawak sekaligus berakting dengan baik. Hal tersebut membuatnya terus dipercayai membintangi film-film komedi Indonesia. Film yang pernah dibintanginya antara lain, Manusia Setengah Salmon (2013), Comic 8 (2014), Ngenest (2015), Nikah Yuk! (2023), dan masih banyak lagi.

Selain film, Fico diketahui ikut muncul dalam sejumlah serial televisi dan web, seperti Malam Minggu Miko, Nyari Sorga, OK-JEK, Cek Toko Sebelah the Series, dan Mimpiku Jadi Nyata.