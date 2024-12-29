Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Banyak Kejutan dan Hadiah di Family 100 Spesial Tahun Baru, Hanya di MNCTV

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |13:30 WIB
Banyak Kejutan dan Hadiah di Family 100 Spesial Tahun Baru, Hanya di MNCTV
Banyak Kejutan dan Hadiah di Family 100 Spesial Tahun Baru, Hanya di MNCTV. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Game show Family 100 menjadi salah satu tontonan favorit yang ditunggu pemirsa MNCTV untuk menyambut Tahun Baru. Pasalnya, kali ini ada komunitas dancer yang akan menguji keberuntungan mereka.

Selalu ada momen lucu dari para peserta yang bisa Anda nikmati lewat Family 100 Core. Mereka akan bersaing untuk mendapatkan hadiah utama berupa uang tunai senilai Rp50 juta dan satu unit mobil.

Game show Family 100 menghadirkan dua tim yang bersaing untuk memperebutkan poin terbanyak dengan menjawab pertanyaan berdasarkan hasil survei. Dari sini akan terlihat kekompakan antaranggota team. 

Dipandu Irfan Hakim, Family 100 akan tampil lebih menarik, lebih fun, lebih fresh. Mulai dari pertanyaan hingga jawaban semua dipastikan lebih seru dan lucu. 

Karena itu, songsong 2025 bersama Family 100 Spesial Tahun Baru yang akan tayang di MNCTV Selalu di Hati, pada Selasa, 31 Desember 2024 dan Rabu, 1 Januari 2025, pukul 19.30 WIB.**

(SIS)

Telusuri berita celebrity lainnya
